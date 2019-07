Česku se nelíbí rozšíření polského dolu Turów. Ve hře je i mezinárodní žaloba

Bogatyně schválením změn podle libereckého hejtmana Půty při svém postupu nerespektovala názory české strany v rámci přeshraničního posuzování SEA. To považuje česká strana za minimálně nestandardní postup, možná dokonce za úmyslné porušení zákona. Zaznělo to na pondělní schůzce zástupců dotčených obcí, kraje a ministerstva.

Liberecký kraj nyní žádá zrušení změny územního plánu u Dolnoslezského vojvodství. Ve hře je i podání mezinárodní žaloby, kterou by se mohl zabývat evropský soud.

S rozšířením dolu nesouhlasí ani ministerstvo životního prostředí

Ve stejné věci se obrátilo MŽP na svého polského partnera, kterým je generální ředitelství pro ochranu životního prostředí. „I postup generálního ředitelství vnímáme jako minimálně nestandardní,“ řekl Evžen Doležal z českého ministerstva. Už minulý týden podle něj resort požádal generální ředitelství o zrušení změny územního plánu Bogatyně a také svolává další jednání.

Podle Doležala polská strana vliv rozšíření dolu na životní prostředí bagatelizuje. „My jsme k tomu podali zhruba pět set stránek připomínek. Jsou velmi kritické a nesouhlasné. Polská strana je teď překládá a následně budou expertní jednání s doplňováním informací z polské strany,“ dodal. V rámci EIA žádá česká strana veřejné projednávání na českém území a v českém jazyce, aby lidé mohli přednést své námitky.

Hnědouhelný důl v Polsku zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu Turów. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam chce těžit až do roku 2044. Rozšířit by se měl důl až na 30 kilometrů čtverečních a těžit Poláci plánují do hloubky až 330 metrů pod úrovní okolního terénu. Důl se má rozšířit podél silnice z německé Žitavy do Bogatyně. V Česku jsou nejblíže Uhelná, Václavice, Oldřichov na Hranicích a Hrádek nad Nisou.