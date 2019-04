Obavy o vodu a čistý vzduch. Lidé demonstrovali proti rozšíření uhelného dolu u hranic

Starosta Hrádku nad Nisou Josef Horinka ocenil, že se do protestu zapojili i lidé z Polska. „Pro mě je dnešní akce velice příjemným překvapením, že potenciál odporu je širší,“ řekl a dodal: „Jiný pohled má ten, komu ten důl poskytuje obživu, nějaké zázemí, jiný pohled my, koho důl zásobuje jen tím negativem.“

Polský hnědouhelný důl leží nedaleko Hrádku a rozšířením těžby by bylo toto město zřejmě nejvíc zasaženo. „Je to další úbytek spodní vody, je to samozřejmě další hluk, další prach. Jsou to veškeré negativní vlivy, které tento důl kolem sebe šíří dneska, v současné rozloze,“ obává se starosta.

/*json*/{"map":{"lat":50.86843481280958,"lng":14.835906458739773,"zoom":10,"mapTypeId":"hybrid"},"markers":[{"lat":50.92516834317347,"lng":14.893584681396078,"type":"5","description":"Důl Turów"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Důl zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu. Skupina PGE, které důl i elektrárna patří, tam chce těžit až do roku 2044. Povolení k těžbě má zatím do příštího roku.

„Lidé se tady samozřejmě obávají ztráty podzemní vody v důsledku prohloubení dolu, jelikož to by vedlo k poškození života každého, kdo v tomto regionu žije. Proto se snažíme upozornit na tento problém a řešit ho, dokud je čas,“ řekla Šárka Soukupová z místního sdružení Chráníme vodu.