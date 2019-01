Německo do konce roku 2038 zavře všechny uhelné elektrárny, rozhodla komise

Uhelná komise, v níž zasedali zástupci vlády, průmyslu, odborů i organizací na ochranu životního prostředí, o konci uhelné energie v Německu nerozhoduje sama – primární zodpovědnost připadne vládě a parlamentu. Přesto je její doporučení považováno za klíčové, protože se počítá s tím, že se jím politici budou řídit.

Odklon od uhlí, z něhož nyní Německo čerpá asi třetinu energie, má být podle komise oficiálně pojmenované Růst, strukturální změny a zaměstnanost postupný. Do roku 2022 se podle magazínu Spiegel uzavřou černouhelné a hnědouhelné elektrárny o celkovém výkonu 12,5 gigawattu.

Do roku 2030 se pak počítá s koncem dalších elektráren, takže by v tu dobu spolková republika z uhlí získávala už jen 17 gigawattů ročně – z toho devět z hnědouhelných elektráren a osm z černouhelných – zatímco v současnosti je to 45 gigawattů.