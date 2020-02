Kolem pětiprocentní hranice je plno, hnutí ANO by zato v lednu dosáhlo na třicet procent

Jaký by mohl být počet mandátů?

Na základě naměřených stranických preferencí v průběhu posledních tří měření provedl Kantar CZ také modelování počtu mandátů, které by strany a hnutí získaly, pokud by se sněmovní volby konaly v době sběru dat.

Hnutí ANO by svůj zisk překlopilo do 83 mandátů, Piráti by získali 37 a ODS 33. Zbylé strany by si rozdělily od 8 do 12 mandátů. Ze současných sněmovních stran má nejnižší pravděpodobnost zvolení do dolní komory KDU-ČSL, které tak model nepřisoudil žádný mandát.