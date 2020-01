Havel byl idylický, Klaus konfliktní a Zeman ještě konfliktnější. Sociolog médií hodnotí vztah prezidentů s novináři

K čemu hlava státu média potřebuje?

Je to klíčový nástroj, zvlášť pro prezidenta, který je vlastně sám. Má sice nějaký aparát, ale nemá žádnou politickou stranu. Prezident, který je přímo volený, se bez médií neobejde, to je prostě elementární podmínka jeho komunikace. Takovou zkušenost máme už minimálně od dvacátých, třicátých let, pionýr využívání médií byl Franklin Delano Roosevelt, americký prezident, který pravděpodobně jako první z významných prezidentů použil rozhlas. Říkalo se tomu The Fireside Chats (Rozhovory od krbu).

Byla kolem toho veliká polemika, veliká kritika, protože tehdy v etapě silného mediálního vnímání byl tento pořad brán jako manipulativní. Mimochodem, tenhle rozhlasový pořad dodnes ve Spojených státech v různých modifikacích přežívá.

Tudíž, média jsou standartní nástroj, který u nás užívali fakticky všichni polistopadoví prezidenti. Ti předlistopadoví ne, to byla úplně jiná etapa. Jinými slovy, pro prezidenta, zvlášť přímo voleného, je nezbytností komunikovat intenzivně a nejlépe v pravidelných formátech s médii v širokém spektru, to znamená od tištěných po elektronická.

Jaká je tedy polistopadová tradice v Česku? Můžete porovnat, jak jednotliví prezidenti s médii komunikovali?

Do jisté míry by se vlastně na interakci tří polistopadových prezidentů dala ilustrovat odlišnost jejich politické praxe a politického stylu. Václav Havel měl samozřejmě pozici zpočátku nejsnazší, byl vnímán nekriticky, média ho milovala a on měl k médiím velmi vřelý vztah.

Znalci Originálního videojournalu ví, že Václav Havel neměl problémy s videozáznamy, dokonce i sám vyzýval lidi jemu nejbližší, aby zaznamenávali maximum toho, co politická praxe přinesla. Otevřelo to tu politiku, bylo to transparentní. Tudíž Václav Havel byl zpočátku téměř idylický, na západní poměry trošku netypicky.

Bohužel vstup bulváru a zvlášť pak nechutné zobrazování jeho nemoci vztah Václava Havla a Pražského hradu s médii zkomplikoval. Takže etapa se postupně „normalizovala“ a nedá se říci, že by Václav Havel končil svou dráhu v nějakém objetí s médii. Byl tam velmi polarizovaný vztah, ale měl svá média a měl své novináře, protože s nimi dávno předtím spolupracoval.