Prezidenta za každou cenu, klidně i do zábavného pořadu. Český rozhlas má na víc, kritizují novináři

Nový pořad pro prezidenta Miloše Zemana a jeho návrat do Českého rozhlasu. Na začátku to znělo docela jasně, po pár hodinách ale bylo všechno jinak. Prezident si v éteru nebude s moderátorem Lubošem Xaverem Veselým povídat pravidelně, ale jen jednou. Jestli to byl záměr nebo Český rozhlas ustoupil kritice, zjišťoval Newsroom ČT24.