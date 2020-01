Živě z terénu. Podle analytiků jedna z podmínek úspěchu zpravodajských komerčních televizí

„Asi se Prima bude muset pustit do živých přenosů, tady a teď,“ říká mediální analytik Jan Potůček a trend novinářů vysílajících z terénu potvrzuje i televizní teoretik Martin Lokšík z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

„Pořady vysílat z venku, živé vysílání je současný trend. Umožňují ho technologie, které nastoupily, a ty se dají využít. Televizní zpravodajství se skoro stává rozhlasem. To je to, co je pro diváky zajímavé. Jsou při tom,“ říká k účasti publika na přenášených událostech.

A uspět může podle Lokšíka i Televize Seznam, která omezuje zpravodajství na 35 minut denně. „Tam se to podle mě hledá. To jsou ohromné investice, které musí někdo zaplatit. Reklamní trh (jako zdroj financí) není tak velký.“

Komerční zpravodajské televize je téma nového podcastu Newsroom ČT24.