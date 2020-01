Barrandov nově bez prezidenta. Televize přijde o diváky a citace, ohrožené jsou i peníze investorů, domnívají se analytici

Byla to výhodná spolupráce pro obě strany. Jaromír Soukup měl v Miloši Zemanovi exkluzivního hosta, Miloš Zeman v pořadu Jaromíra Soukupa zase možnost takřka bez oponentury přednášet svá politická prohlášení. Trvalo to 121 dílů, ten poslední TV Barrandov odvysílala před Vánoci. S rokem 2020 toto mediální spojenectví překvapivě končí.

Důvodem může být také připravovaná kandidatura Jaromíra Soukupa na prezidenta. Anebo jen to, že pořad, který průměrně sledovalo 150 tisíc diváků starších patnácti let, se už okoukal.

Za druhé tím může být ohrožené další partnerství – to, které má vydavatelství Empresa Media, pod kterou spadá TV Barrandov, uzavřené s čínskými investory ze společností CITIC. „Pro ně bylo určitě důležité, že je to televize, ve které pravidelně vystupuje prezident České republiky. Oni byli pro Jaromíra Soukupa ten, kdo tam přinesl peníze, to on potřeboval. Teď už k tomu nemají motiv,“ doplňuje Pergler. To ale Soukup odmítá. Tvrdí, že jeho podnikání je na vztazích s Pražským hradem nezávislé.

A třetí možná ztráta – pravidelné diváky Týdne s prezidentem nemusí oslovit nový program. Čtvrteční primetime chce totiž Barrandov věnovat jiné cílové skupině. „V rámci programového schématu se nám tak alespoň otevírá možnost pro nové pořady, jimiž bychom rádi oslovili mladší diváky, kteří jsou pro nás prioritou,“ uvedl Jaromír Soukup.

Týden s prezidentem na Nově?

Nový program hledá také Miloš Zeman, respektive jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Nový plán pravidelných mediálních aktivit prezidenta chystá oznámit „v pravý čas“. Komentátoři už například spekulují o tom, že by podobný pořad, jako vysílal Barrandov, mohla uvést televize Nova.

Z jiných spřátelených médií Zeman zatím neodchází. Například pořad S prezidentem v Lánech, který pravidelně vysílá Blesk, má letos už první díl za sebou. A mluvil v něm mimo jiné i o tom, proč nakonec Heleně Válkové doporučil, aby se nominace na ombudsmanku vzdala.

