Den nemá 32 hodin, zvládnout řídit dopravu i obchod je nemožné, zkritizoval Kalousek Havlíčka

Podobné slučování je podle Havlíčka běh na dlouhou trať, nikoli záležitost „týdne nebo tří měsíců“. „Je třeba si udělat dobrou studii, dopadovou analýzu na fázi ekonomické, legislativní, produktové a to trvá třeba rok, rok a půl. Teprve poté by byla politická diskuse,“ vysvětlil Havlíček.

Ambiciózní trojrole

Nový ministr dopravy také popřel spekulace, že by mohl končící šéf resortu Vladimír Kremlík působit na ministerstvu jako náměstek. „Bavili jsme se o tom, že by tam mohl nějakou dobu zůstat a pomáhat. Politický náměstek tam ani není, takže není možné ho tam instalovat. Pro mě je zásadní to, aby se to podařilo dobře předat, aby mi s tím nějakou dobu pomáhal a zasvětil mě. Je to slušný člověk, který měl snahu s tím resortem něco dělat, bohužel celou řadu věcí tam neuhlídal,“ myslí si Havlíček.

Ten v současné době působí rovnou v trojroli – kromě dvou ministerstev je i vicepremiérem. Exministr financí Kalousek považuje za vyloučené, aby se to dalo zvládnout.

„Opravdu to není osobní, oba resorty jsou velmi těžké a zásadní. Já ze svých zkušeností politika i ministra si neumím představit, že se to dá dělat dobře,“ míní Kalousek. Odkázal na Havlíčkovo dřívější tvrzení, že práce ve vedení resortu průmyslu a obchodu mu zabere 16 hodin denně. „Den nemá 32 hodin,“ myslí si Kalousek.

Za reálné tak považuje jen dvě možnosti. „Buď nebude mít (Karel Havlíček) na resort dopravy čas a bude to vidět, nebo bude resort dopravy fakticky řídit někdo z holdingu, pan ministr to bude jen formálně zastřešovat – a bude to vidět. V každém případě nevidím důvod k optimismu,“ podotkl předseda poslaneckého klubu TOP 09.