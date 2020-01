Start elektronických dálničních známek ohrožen? Do konce roku by se mělo všechno rozjet, tvrdí Havlíček

„Nám se zakázka nelíbí a zdá se nám s ohledem na to, jak je to strukturované, že to není úplně správně udělané. Nelíbí se nám ani cena,“ říká Havlíček. Řešení se snaží najít v rámci čisté právní cesty. „Abychom se s nikým nedostali do žádného sporu,“ poznamenal.

Jenže to nemusí být pravda. Uběhly jen čtyři měsíce, ministr končí a jeho nástupce řeší, co dál. Na zakázku na systém a e-shop na elektronické dálniční známky za zhruba čtyři sta milionů korun se totiž snesla velká kritika.

Hackathonem k novému e-shopu

Hodnotu nové zakázky považují za přemrštěnou i podnikatelé z branže a nabídli státu pomoc. „Chceme dokázat, jak absurdní je zadat zakázku za 401 milionů, když to pár schopných lidí dokáže udělat za víkend,“ prohlásil podnikatel a majitel české pobočky reklamní agentury WMC a digitální agentury Actum Tomáš Vondráček.

Stojí tak za organizací veřejného hackathonu o nadcházejícím víkendu – během něj budou programovat a poté nabídnou hotový e-shop s dálničními známkami.

Výsledek této akce by měl stát využít v zakázce na e-shop dálničních známek, podotkl Vondráček poté, co se s ním sešel i premiér Andrej Babiš (ANO).

Vondráček také přiblížil, že zakázka by měla být rozdělena tak, aby se stát věnoval jen tomu, co je důležité z hlediska bezpečnosti a provozu kamerového systému. Servisy směřující k občanům by měl přenechat třetím stranám. „Dohodli jsme se a pan premiér mi slíbil, že budu moci nominovat člověka, který má bezpečnostní prověrku pro to, aby zkontroloval nové zadání a to nacenění,“ podotkl Vondráček.

„To je samozřejmě jen malinký segment. My jsme v kontaktu a v neděli se možná setkáme, aby nám ukázal, jak to chce řešit,“ řekl Babiš.

Papírové kupony i v dalším období?

Elektronické známky jsou už v zákoně a na mýtné brány se už osazují i čidla, která budou číst registrační značky aut a porovnávat je s databází. Jenže případná nová soutěž na dodavatele systému by trvala měsíce. Zdroje zevnitř resortu mluví o tom, že se možná připraví ještě jedna emise klasických papírových známek.

Prodloužení existence papírových kuponů ale ministr Havlíček na přímý dotaz odmítá. „Vlastní naprogramování a vybudování systému není podle všech odborníků, se kterými jsme to diskutovali, úplně nejnáročnější věc s ohledem na čas. Samozřejmě, musí tam být nějaký čas na legislativu, ale podle všech našich propočtů bychom měli vše zvládnout a mělo by se do konce roku všechno rozjet,“ řekl.