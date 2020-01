Zeman odvolal Kremlíka, v pátek stane v čele dopravy Havlíček

Trvalé řešení je v mé kompetenci, odmítl výtky Babiš

Předseda vlády počítá s tím, že Havlíček bude řídit resort dopravy až do konce funkčního období současné vlády. Havlíčka by měl Babiš uvést do úřadu v pátek po svém návratu z cesty do Izraele.

Babiš ve středu prohlásil, že se nehodlá zabývat nesouhlasnými připomínkami koaliční ČSSD a komunistů, kteří kabinet tolerují. Námitky směřují vůči tomu, aby Havlíček vedl obě ministerstva až do voleb. Babiš řekl, že rozhodnutí považuje za svoji kompetenci.

„Já jsem jasně řekl, že pan Havlíček bude nový ministr dopravy a bude tam až do konce se mnou,“ řekl Babiš. „Je to moje rozhodnutí, podle koaliční smlouvy je to moje kompetence a i podle zákona je to moje kompetence. Pokud jsem moji bývalou firmu, kde bylo asi tři sta firem, řídil přes sedm lidí, tak laskavě, ať to nechají na mně,“ dodal premiér.