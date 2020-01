Veličenstvo kat. Jak žil prokurátor Josef Urválek po justičních zločinech 50. let

Urválek vystudoval práva za první republiky na Karlově univerzitě. Promoval v roce 1934. „Ještě za první republiky působil jak u soudu, tak na prokuratuře,“ uvádí Tůma. Dodává, že tedy nešlo o žádného absolventa rychlokurzů po roce 1948, při nichž bylo novým soudcům nebo prokurátorům vtloukáno do hlavy sovětské pojetí práva. „Je to člověk, který za sebou měl relativně dlouhou praxi v normálním soudním systému se vším všudy,“ konstatuje Tůma.

„Urválek velmi dobře pochopil, že je to prostředek pro rychlý postup v jeho kariéře, protože právě už v té první fázi retribučního soudnictví do roku 1947 proslul tím, že navrhoval velmi přísné tresty,“ řekl právní historik a děkan Právnické fakulty UK Jan Kuklík.

V roce 1968 v rozhovoru pro Rudé právo Urválek tvrdil, že vůbec nevěděl o tom, že politické procesy jsou zinscenované, že jsou dopředu připravené rozsudky, že výše trestů byla dána ještě než začalo samotné soudní líčení, připomněl Blažek.

V březnu 1968 se Urválek hájil pro časopis Reportér: „Co tedy, proboha, po mně chcete, abych udělal? Vy si myslíte, že si mám sáhnout na život? Ne, nemohu a nebudu skákat z petřínské věže, to není možné. Kdybych to, pane redaktore, udělal, vzal bych na sebe celou vinu, potvrdil bych svou vinu a já ji necítím, tu má někdo jiný. V tom je rozpornost celé situace tehdejších let i dneška.“

Kuklík k tomu poznamenal: „On totiž velmi dobře věděl, jak jsou ty procesy připraveny, že jsou to skutečně zinscenované procesy. A jeho role byla zajímavá tím, že se samozřejmě podílel i na vytváření jakýchsi scénářů, jak budou ty procesy vypadat.“

Po roce 1968 už nebyl o rozkrývání pozadí politických procesů z 50. let zájem a tak mohl Josef Urválek v klidu dožít ve vedení Výzkumného ústavu kriminologického.

Starší syn byl vyšetřovatelem Státní bezpečnosti

O soukromém životě Josefa Urválka se toho ví málo. Reportérům ČT se ale podařilo vypátrat svědky a archivní materiály, které ukazují, jak jeho negativní věhlas poznamenal jeho nejbližší.

Například současný předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský počátkem 60. let studoval na právnické fakultě se starším synem Josefa Urválka – Petrem. „Někdy během toho pětiletého studia se náhle v našem ročníku skutečně objevil starší syn pana Urválka,“ vzpomíná Rychetský.

Petr Urválek v roce 1964 vstoupil do služby u Státní bezpečnosti jako vyšetřovatel. V kádrových materiálech je hodnocen jako aktivní, inteligentní, uvědomělý a pracovitý příslušník. Měl ale problémy s alkoholem. Opilý způsobil dopravní nehodu, za kterou dostal podmíněný trest.

V roce 1968 vystupoval otcovým jménem proti tehdejším médiím. „Vystupoval jsem jeho jménem a dožadoval se, vesměs bezvýsledně, odvolání publikovaných nařčení a podobně,“ připomínají archivní dokumenty jeho tehdejší snahu.

Druhý syn tělocvikář

Pavel Rychetský zmínil i druhého syna Josefa Urválka, který byl zřejmě velmi odlišný typ. Studoval tělesnou výchovu.

Historik Pavel Paleček o tomto druhém synovi uvádí: „Všichni o něm říkali, že to byl nesmírně čestný, rovný člověk, který celý život nesl v sobě zřejmě to, co jeho otec dělal, protože to jméno v právnických kruzích bylo nesmazatelné“.

Zmínil i jeho činnost v roce 1989: „Když vznikal stávkový výbor na právnické fakultě v Brně, tak měl podpořit ten stávkový výbor a ty studenty zcela jednoznačně,“ připomíná Paleček.

Snacha, obhájkyně disidentů

Tento syn Josefa Urválka si vzal za ženu spolužačku Pavla Rychetského Zdenu Ševelovou. Rychetský se pak po letech dozvěděl, že Zdena Urválková působila v Brně jako advokátka, a to advokátka velmi statečná, odvážná. „Skutečně obhajovala v řadě politických procesů lidi té mé krevní skupiny, to znamená disidenty. To už mluvíme o období normalizace,“ připomíná Rychetský.

Na Zdenu Urválkovou vzpomíná i advokát a její bývalý kolega Jiří Machourek, který také hájil v Brně disidenty. „V roce 1976 jsem složil advokátní zkoušky a stal jsem se advokátem. A v té době už Zdena Urválková byla zkušenou advokátkou, protože v té době už měla za sebou asi šestiletou advokátní praxi s velmi bohatou klientelou.“

Machourek připomíná stíhání Petra Cibulky, Petra Pospíchala a Libora Chloupka. Ti byli – asi v roce 1977 – stíháni za organizování koncertu Jaroslava Hutky. „V té kauze vystupovala (Zdena Urválková – pozn. red.) myslím si, na tu dobu hodně odvážně, byla velice aktivní“.

To povrzuje i bývalý disident Petr Pospíchal. „Stíhán jsem byl pro pobuřování a Zdena Urválková tu moji obhajobu vzala nesmírně vážně. Byla velmi profesionální, byla taky taková velmi lidská.“

Dodává, že advokátka za ním relativně často chodila i do vazby, která trvala přes devět měsíců. A to mu tehdy, v jeho 18 letech velmi pomáhalo.

Jen o rodinných záležitostech

Jiří Machourek říká, že Zdena Urválková brala svého tchána jako danou věc. „Je nutno odlišit Josefa Urválka v jednací síni a Josefa Urválka v rodině. Pokud vím, tak on byl dobrým otcem, ale zejména, posléze, v 70. letech byl dobrým dědečkem.“

Přestože se uvádí, že Josef Urválek spáchal koncem roku 1979 sebevraždu, příčina smrti dodnes není jistá, zmiňuje pořad Reportéři ČT. Jisté je jen to, že stejně jako většina prokurátorů a soudců z 50. let zůstal nepotrestán.