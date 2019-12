První Vánoce pod tíživou protektorátní vlajkou. Češi si své tradice nacisty vzít nenechali

„Štědrý den. K obědu jsme měli brambory na kyselo a kousek šlachovitého hovězího masa. Hned po obědě přinesli večeři – kousek salámu. A tak ani nevíme, že jsou Vánoce. Na stole mám své jesličky, vzpomínám na domov, na děti, jakého asi mají ježíška, na maminku a Malenku (pozn. manželku), jaké jsou to pro nás všechny, pro celou po světě rozprášenou rodinu, smutné Vánoce. (…) Co asi doma dělají? Jistě na mne myslí stejně jako já na ně. A moje děti! Tolik jsem se těšil na to, jakého ježíška a jaký stromeček jim uchystáme. (…) Konečně se setmělo, jdu do postele. Večer z chodby je slyšet sbor mužských hlasů. Stráž zpívá O Tannenbaum a jiné vánoční písně. V osm hodin (…) zvoní zvonek na ukončení dne. Kriminál usíná. I já usínám v myšlenkách na domov a s lítostí, že vzdor každodenním urgencím jsem nemohl dosud domů napsati ani řádek, ba ani přání všeho dobra a štěstí v této vánoční době.“