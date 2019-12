Válková nebude nestranná, zní z ODS. Zastávám se ohrožených, oponuje kandidátka na ombudsmanku

V souvislosti s nominací do úřadu ombudsmana se mluví mimo jiné o členství Válkové v KSČ. „V určité době členství pro ty, kteří chtěli pracovat v justici, bylo nutnou vstupenkou. Nejsem na to pyšná. Rozhodně je to něco, co mi v mém životopise nedělá zrovna nejlepší renomé, ale už se to stalo a myslím, že jsem měla v průběhu kariéry možnost ukázat, jak jsem orientovaná, a tento svůj černý puntík zneutralizovat,“ věří vládní zmocněnkyně pro lidská práva.

Své šance Válková vidí padesát na padesát. „Vím, že se vždycky musí počítat s tím, že to dopadne jinak, než myslíte,“ tvrdí.

Podle senátora Vystrčila (ODS) je ale v podstatě hotovo. Je prý evidentní, že se čekalo na nominaci z Hradu. „Předpokládám, že bude zvolen takový ombudsman, jakého chce ANO,“ dodává senátor. Připouští, že Válková je erudovaný právník, to ale nezajišťuje její nestrannost, která je pro výkon ombudsmanské funkce potřebná, míní Vystrčil.