V listopadu si pohoršilo hnutí ANO i Piráti. ODS by byla druhá

Lepší výsledek má i STAN, SPD, Trikolóra a ČSSD

Zbylé parlamentní strany se pohybují v rozmezí od 6,5 do 4,5 procenta. Na horní hranici tohoto pásma se umístily STAN, SPD a Trikolóra. Všechny tři subjekty oproti říjnu posílily, nejvíc nedávno založená Trikolóra, která se díky tomu dostala nad pětiprocentní hranici, kterou musí ve volbách strany překonat, pokud se chtějí dostat do Poslanecké sněmovny. Data naznačují přesuny voličů od ANO, SPD a ODS k hnutí Trikolóra.

Šest procent a mírné zlepšení vykázala ČSSD, na 5,5 procenta je TOP 09 a na pěti procentech pak KSČM. Pod pětiprocentní hranicí se nachází KDU-ČSL. Podle agentury nicméně nelze ze statistického hlediska říci, jestli by skutečně skončila mimo dolní komoru.

Spokojenost se současnou politickou situací se v listopadu nacházela na dlouhodobém průměru. Konkrétně pozitivní hodnocení dosáhlo hodnoty 34 procent. Mírný pokles oproti říjnovému měření není podle agentury ze statistického hlediska významný.

Jak to vypadá s mandáty?

Agentura také nově provedla modelování počtu mandátů, které by strany a hnutí získaly, pokud by se volby do sněmovny konaly v době sběru dat. Vycházeli ze stranických preferencí posledních tří měsíců, a to proto, aby měli dostatečné množství dat za jednotlivé regiony.

Hnutí ANO by svůj zisk překlopilo do 84 mandátů, Piráti by získali 37 a ODS 32. KSČM a STAN by měly po jedenácti křeslech, SPD by měla devět a TOP 09 i ČSSD by dosáhly na osm. Ze současných parlamentních stran má nejnižší pravděpodobnost vstupu do dolní komory KDU-ČSL, které tak model nepřisoudil žádný mandát. Za současné situace by se podle agentury do sněmovny pravděpodobně nedostalo ani hnutí Trikolóra.