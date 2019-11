Europoslanec Peksa opouští vedení Pirátů

O Michálkově politické budoucnosti Piráti hlasovali v pondělí, podnětem byl příspěvek vedoucí personálního odboru Pirátů Jany Koláříkové na stranickém fóru, která minulý týden hovořila o politikově arogantním jednání a psychické šikaně podřízených.

Michálek uváděl, že nikoho nešikanoval, ale má vysoké nároky na výkon lidí. V hlasování straníků funkci ve vedení Pirátů udržel. Europoslanec Mikuláš Peksa přitom předem ohlásil, že rezignuje na funkci místopředsedy, pokud jím Michálek zůstane – a svůj krok nyní oznámil na stranickém fóru.

„Vzhledem k rozhodnutí Celostátního fóra a skutečnosti, že jsem byl v neděli zvolen předsedou Evropské pirátské strany, necítím potřebu čekání prodlužovat a tímto se s okamžitou platností vzdávám funkce místopředsedy České pirátské strany,“ prohlásil Peksa. Již v pondělí večer, kdy bylo zřejmé, že Michálek zůstává místopředsedou strany, poznamenal, že „se dokázal obhájit“.

Peksa přitom odmítl, že by se strana dostávala do krize. „V médiích se v posledních týdnech objevila řada spekulací, že se Piráti štěpí. Je to nesmysl. Problémy, které máme, si musíme vyřešit mezi sebou. Věřím, že nadcházející lednové Celostátní fórum zvolí nové republikové předsednictvo,“ sdělil. Jakub Michálek již dříve uvedl, že se v lednu nebude o post ve vedení pirátské strany ucházet.