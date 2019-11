S novým mýtem mohou být kolony na desítky hodin, připustil Kremlík. Věří ale, že se nápor rozloží

video Kremlík v Interview ČT24: Připravujeme se na to, že mohou vznikat na hranicích kolony

K páteční 18. hodině byly podle ministra zaregistrovány do nového mýtného systému dvě třetiny dopravců, kteří v Česku jezdí. Vyšší procento bylo u těch českých, zatímco zahraničních bylo relativně méně. Kremlík věří, že to není proto, že by o nadcházející změně dopravci nevěděli.

„Náš dodavatel, společnosti CzechToll/SkyToll, pracoval intenzivně. Velké dopravce nákladních vozů oslovovaly napřímo. Z informací, které máme k dispozici, vyplývá, že devět z deseti dopravců ví o tom, že v České republice bude nový mýtný systém a že se musí zaregistrovat. Ale z různých důvodů to ještě neučinili v té hojné míře, kterou bychom si představovali,“ řekl ministr dopravy.

Dodal, že informační kampaň probíhala deset týdnů, což označil za dostatečnou dobu. „Byla delší, než to bylo v jiných zemích,“ ujistil.

Až odbije půlnoc na 1. prosince (tedy ze soboty na neděli), přestanou pípat staré mýtné jednotky při průjezdu mýtnými branami a naopak nové jednotky začnou sdělovat satelitu, kde auto je, tak se může stát leccos.

Černý scénář je takový: Před hranicemi i na odstavných parkovištích napříč Českem stojí tisíce kamionů, které se nemohou pohnout a jejich řidiči zoufale shánějí potřebnou palubní jednotku (OBU, neboli On-Board Unit). V nejlepším případě se nestane nic, jen tu a tam zastaví nějaký kamion na hranicích, kde bude možné se do systému zaregistrovat a jednotku pořídit.