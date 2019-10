Dopravcům bez registrace v mýtném systému hrozí stotisícová pokuta. Žádná tolerance, varuje ministr

Z očekáváného půl milionu vozidel zatím do nového systému byla zaregistrována pouhá čtvrtina. Umožnění lhůty, během níž by stát dopravcům prominul nestihnutí registrace v novém systému, by podle ministra bylo nezákonné. Stát proto bude od 1. prosince okamžitě kontrolovat splnění všech povinností k mýtu a případně vymáhat sankce za jejich porušení.

Řidičům nezaregistrovaných vozidel hrozí v blokovém řízení pokuta až pět tisíc korun, ve správním řízení potom 100 tisíc korun. Stotisícová pokuta může být uložena rovněž dopravcům.