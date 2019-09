Novou mýtnou soutěž připravuje stát jako záložní plán

Ministerstvo dopravy v pátek zahájilo přípravy nového tendru na provoz mýtného systému. Jde o záložní plán, který by stát využil v případě, že by byla současná mýtná smlouva pravomocně zrušena. Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) zároveň uvedl, že stát připravuje i další provizorní řešení, pokud by tendr nestihl dokončit včas.