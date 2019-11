Čína cílí na průmysl i na příslušníky českých bezpečnostních složek, říká mluvčí BIS

Ladislav Šticha uvedl, že se čínské tajné služby zajímají primárně o průmyslové informace a pokouší se dostat do kontaktu s nejrůznějšími vědeckými pracovníky, s lidmi z univerzit, ale také s českými politiky.

„Velmi nebezpečné podle našeho názoru je, když jsou tito lidé od nás zváni na výlety do Čínské lidové republiky, tam jsou hoštěni, všechno je to čínskou stranou placeno a potom na konci přijde nabídka na spolupráci. My se snažíme nejen vědeckou obec, ale také univerzity a také politiky varovat před tím, že toto nebezpečí hrozí. V poslední době cítíme tento trend bohužel i u bezpečnostních složek a snažíme se o tom velmi nahlas mluvit,“ řekl Šticha.

Učit se od Číny, nebo Tchaj-wanu?

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek, který byl hostem pořadu OVM, vidí potíž už v tom, že prezident republiky je schopen v Číně, která je totalitním zřízením, mluvit o tom, že se tam jede učit, jak konsolidovat společnost. Michálek podle svých slov navštívil Tchaj-wan, kde mohl vidět, jak se Čína prostřednictvím informační války snaží rozložit tamní společnost.

Podle něj se naopak musíme učit od států, jako je právě Tchaj-wan nebo Estonsko, kde do vnitřní politiky zasahuje podle něj zase Rusko. „Abychom zvládli, jak pracovat citlivě se zahraničními vlivy tak, abychom je využili pragmaticky pro obchod, ale nestali se vazaly těchto států,“ soudí Michálek.

„O co jde Číně? Skenuje naše univerzitní prostředí a hledá patenty. (…) My si musíme hlídat národní zájmy,“ uvedl v Otázkách Václava Moravce poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek. Podle něj je nutné se vymezovat proti čínským krokům, které zjevně ukazují, že Čína s námi nejedná jako s rovnocenným partnerem.