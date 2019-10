Pracovník Univerzity Karlovy lhal o čínském financování konferencí, píše Aktuálně.cz

Balabán po dotazech na financování konference ve čtvrtek rezignoval na post tajemníka Česko-čínského centra. Rektor podle svého prohlášení současně požádal své spolupracovníky o přerušení spolupráce UK s Balabánem a dalšími pracovníky, kteří působili ve firmě Středisko bezpečnostní politiky, minimálně do chvíle, než UK činnost Balabána prověří.

Jednání firmy Středisko bezpečnostní politiky označil rektor za skandální a nepřijatelné. „Okamžitě poté, co jsem se o těchto informacích z médií dozvěděl, jsem zadal prověření veškerých aktivit Střediska bezpečnostní politiky včetně auditu financování konferencí, které mělo toto centrum v gesci, pořádalo je či se na nich podílelo,“ uvedl.

„O aktivitách SBP, s. r. o. vedení Univerzity Karlovy nevědělo, první informace jsme získali až z veřejných sdělovacích prostředků,“ sdělil v pátečním prohlášení rektor Zima. Tvrdí, že nemá žádné informace o tom, že by se Balabánova firma podílela na financování UK, či se školou měla uzavřenu nějakou smlouvu o spolupráci.

Kritika UK kvůli smlouvě s firmou Home Credit

Vedení UK čelilo v poslední době kritice kvůli smlouvě s firmou Home Credit ze skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera, která patří mezi největší poskytovatele spotřebitelských úvěrů ve světě. Firma má silné zastoupení i v Číně.

Home Credit se ve smlouvě o spolupráci zavázal UK po dobu tří let poskytovat ročně půl milionu korun. Ve smlouvě ale byla i pasáž o tom, že se smluvní strany „zavazují zdržet… všeho, co by mohlo poškodit (jejich) dobré jméno a pověst“.

Home Credit po kritice od smlouvy odstoupil s prohlášením, že nechce být vtahován do iracionálních debat. Rektor Zima se pak omluvil, že neodhadl reakci na uzavření smlouvy.