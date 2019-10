Akademici i Filozofická fakulta kritizují smlouvu Univerzity Karlovy s Home Creditem. Škola podle nich ztrácí morální kredit

Ze spolupráce s Home Credit mají obavy i členové projektu Sinopsis, který se zabývá situací v Číně a zčásti spadá právě pod filozofickou fakultu. Klauzule o tom, že obě strany budou dbát o zachování dobrého jména svého partnera, jsou podle sinologů snahou o potlačení kritiky vůči firmě, která v Číně rozsáhle podniká.

„Home Credit sice už v minulosti nejen naší univerzitě dary dával, ale tahle spolupráce je nevídaná. I v tom, že chce univerzita společnost označit za hlavního partnera. Je to velký byznys, který má blízko k čínské komunistické straně. A už v minulosti jsme viděli signály, že se přes tuto firmu a její struktury snaží ovlivňovat dění v republice,“ zdůvodnil své obavy člen projektu Filip Jirouš pro web Seznamzprávy.cz. Jirouš dále poukázal na to, že skupina PPF už v minulosti projekt Sinopsis kritizovala.

Partnerství kritizuje i profesor Jiří Přibáň z univerzity v Cardiffu. Rektorovi Univerzity Karlovy napsal, že škola takovým spojením ztrácí morální kredit. Přibáň se kvůli tomu vzdává členství v Čestné radě absolventů.

Z mého dopisu rektorovi: ... Nevím, jaký finanční kredit tímto partnerstvím (s Home Credit) univerzita získává, ale vím, že takovým spojením ztrácí kredit morální.



V dané situaci nemohu nadále působit jako člen Čestné rady absolventů, a proto se členství vzdávám. — Jiří Přibáň (@JiriPriban) October 9, 2019

Nekupujeme si univerzitu, vzkázal Home Credit

Případné snahy zasáhnout do nezávislé akademické práce rektor univerzity Tomáš Zima vylučuje: „Samozřejmě, že se kolegové mohou na základě faktů kriticky vyjadřovat, jak je to v akademickém prostředí běžné. A to nejen k Home Creditu.“

Obavy se snaží rozptýlit i kancléř Univerzity Karlovy Milan Prášil. „Není se čeho obávat. Nemůžeme žádnou smlouvou podobného charakteru zasahovat do základních hodnot,“ ubezpečuje.

Podobně se vyjádřili i zástupci Home Creditu. „Opravdu nemusejí mít obavu. Ta smlouva je přesná v tom, co se snažíme dělat a proč to děláme. Nechápu, proč by se měli něčeho bát. Jsou paranoidní. Určitě si nekupujeme univerzitu a ani nic, co by se dalo nazvat akademickými svobodami,“ tvrdí společnost.