Kauza Huawei: Obavy o své podnikání v Číně vyjádřila firma Home Credit, součást skupiny PPF

Babiš v neděli zopakoval, že předvánoční varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před danými technologiemi vládu překvapilo, nebylo s úřadem předem konzultované a nebylo opřené o důkazy.

„Celé to varování bylo překvapení a my jsme byli postaveni do role, kdy neseme následky, musíme to respektovat,“ uvedl s tím, že je možné že Huawei podnikne právní kroky proti NÚKIB.