Kritici napadají smlouvu univerzity s úvěrovou firmou z několika stran. Rektor nevyloučil, že ji vypoví

Univerzita Karlova by měla od Home Creditu dostávat půl milionu korun ročně, obě strany se zavázaly, že se zdrží všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno obou smluvních partnerů. Obavy z takové formulace vyjádřili někteří univerzitní sinologové a politologové. Home Credit ze skupiny PPF nyní expanduje na čínském trhu.

„Ta věta je do očí bijící výhrůžka celé sinologii na filozofické fakultě. Jejich práce bude omezená, i kdyby nikdo nevolal, co mají dělat,“ uvedl ve facebookové diskusi Nikola Schmidt z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Rektor Tomáš Zima je ale přesvědčen, že žádné zásahy do akademické práce smlouva nevyvolá. Odmítl, že by mohla být porušením dohody s Home Creditem situace, kdy by například student sinologie psal kriticky o čínském režimu a dodal, že jej firma Home Credit podporuje tím, že na čínském trhu podniká.