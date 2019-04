Zeman v Číně velebil novou Hedvábnou stezku, další země jsou k čínským miliardám zdrženlivější

Projekt nové Hedvábné stezky (oficiálně nazvaný Iniciativa Pásu a cesty, Belt and Road Initiative) má propojit Čínu se zbytkem světa budováním přístavů, dálnic, plynovodů a jiných velkých projektů. Některé rozvojové země ale kvůli účasti v projektu spadly do dluhové pasti. Na Peking se snáší kritika za nevýhodné podmínky a netransparentnost.

Český prezident projekt velebí. A sní, že povede přes Česko do západní Evropy. S projevem k Hedvábné stezce vystoupí při své návštěvě Číny v sobotu. Konference se účastní tři desítky šéfů států a vlád. Z Evropské unie jsou na ní kromě českého prezidenta zástupci zemí, které projevují o Pásmo a stezku největší zájem – premiéři Itálie, Řecka, Maďarska a rakouský kancléř.

Evropa také varuje před vysokými čínskými půjčkami jednotlivým státům, jejichž nesplácení pak dokáže komunistický režim obratně využít. To je případ třeba Džibutska, Kyrgyzstánu, Laosu, nebo v Evropě Černé Hory.

Čínou vedené velké infrastrukturní projekty v regionu zahrnují plánovanou vysokorychlostní železniční trať spojující maďarskou metropoli Budapešť se srbským hlavním městem Bělehradem. Má zajistit spojení s řeckým přístavem Pireus, který Čína kontroluje jako vstupní bod pro své zboží určené pro střední a východní Evropu.

Projekt podrobně zkoumá EU, protože ho mají financovat čínským státem vlastněné banky a čínské společnosti mají dodat technologii a také zajistit samotnou stavbu. To je v rozporu s unijními pravidly, jež požadují, aby veřejné práce byly rozděleny do segmentů dostatečně malých na to, aby přilákaly více zájemců.