Politolog Maull: Jsme ve stadiu geopolitického boje mezi Čínou a USA

Pane Maulle, mluvíme spolu před nadcházejícím dlouho očekávaným summitem EU-Čína. Jaké jsou podle vás její ambice směrem k Evropě z hlediska diplomacie, politiky nebo obchodu?

Musíte porozumět, že Čína má velmi dlouhodobou strategii zahraniční politiky. Čínské vedení přemýšlí o dekády napřed. A myslím, že jeho hlavním cílem je snaha řídit svět podle vlastních představ a principů. V tomto pohledu je Evropa důležitý partner, ale taky důležitý objekt zájmu.

Podívejme se na to z evropského pohledu. Měla by se Evropa konkurence z Číny obávat, být alespoň obezřetná – nebo to brát jako příležitost?

Je to vážná výzva. Samozřejmě to není jako za studené války. Není to totéž, ale namístě je opatrnost a pečlivé zkoumání toho, jak Čína jedná, jaké má ambice. Evropská unie by měla zdvořile, ale jasně říct, jaká jsou pravidla, na kterých trváme.