Česko má chtít v Komisi křeslo pro energetiku nebo dopravu, myslí si Filip

„Poláci už si tvrdě vyjednávají energetiku, která by slušela spíše nám. Přitom Temelín je jedna ze dvou nejmodernějších elektráren, která dokázala sloučit ruskou a americkou technologii, a to výrobní i bezpečnostní. Česko je jeden z výrobců jaderných zařízení. Pomocí společnosti ČEPS zachraňujeme přenosovou soustavu pro Německo. To není málo. Máme v této oblasti Evropě co předat,“ tvrdí Filip.

Podle Lidových novin prý český premiér usiluje o oblast digitální ekonomiky. „Je to moderní portfolio, ale podle mě neodpovídá potřebám České republiky,“ myslí si Filip. Raději by proto získal oblast dopravy.

„Jsme tranzitní zemí,“ vysvětlil a dodal: „Když nebude dostavěna v těch šedesáti kilometrech dálnice D3 po roce 2023, tak to bude jediný kus, který nebude pokryt dálnicí ze Švédska až do Itálie. Na to bychom se měli soustředit. Měli bychom využít toho, že máme tento problém. A Evropa má zájem, aby byl ten komunikační systém dokončen. My bychom měli důvod i možnost rozhodovat v rámci Evropy, to by bylo téma pro nás.“

Aby Česko mohlo získat jednu ze zmíněných oblastí, mělo by podle Filipa urychleně jmenovat svého kandidáta do Evropské komise. Šéf komunistů kvality zvažovaných kandidátek, kterými jsou Věra Jourová a Dita Charanzová, nekomentoval. Připomněl ale, že vedle shody na české eurokomisařce by měla vláda také připravovat nominaci čtyřiceti úředníků, které do Komise vyšle spolu s ní.