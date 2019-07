Michálek: ČSSD si dosadila do vlády zemanovce a prezident se baví jako vždycky

Předčasné volby Piráti nechtějí

Prezidentovy odklady v přijetí Staňkovy demise Michálek respektuje. „Není první prezident, který se tak chová. Je přirozené, že váhá. Je vnímán jako moderátor, ale nesmí svého oprávnění zneužívat. Teď už jsme ale na hraně, nebo za hranou,“ myslí si Michálek.

Ministr Staněk svoji rezignaci podal v polovině května, koncem téhož měsíce jeho odvolání navrhl i přímo premiér. Přesto je Staněk i začátkem července ministrem. „Premiér je neaktivní a vypadá to, že není schopen bránit vládu. A prezident se baví jako vždycky. Když může naházet písek do ústavního soukolí, dost si to užívá,“ glosoval Michálek.

Podle něj je „určitá zdvořilost mezi ústavními činiteli na místě“ a na místě ČSSD by sám usiloval o pokračování jednání s prezidentem. „Ale také bych se jako předseda sociální demokracie snažil o to, aby se strana dostala do kondice a byla úspěšná. Aby se provedly reformy, stejně jako je provedla ODS,“ vzkázal Michálek šéfovi ČSSD.

Piráti si podle něj nyní nepřejí předčasné volby. „Toho, co vláda udělala, není mnoho. Není rozumné vyvolávat donekonečna předčasné volby. Smysl to má, pokud se můžou změnit koaliční poměry. Pro nás by bylo výhodné ukázat, co umíme, abychom mohli sestavit novou koalici,“ uvedl s tím, že si dokáže představit podporu vlády tvořené hnutím ANO, ovšem bez předsedy strany Babiše. Ten je trestně stíhán v kauze dotačního podvodu známého jako Čapí hnízdo, podle návrhu auditní zprávy Evropské komise je také ve střetu zájmů při čerpání dalších dotací.