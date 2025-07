Díky stavebnici Merkur vznikly kontaktní čočky, její autor byl zatím dělníkem ve vlastní továrně

Před 135 lety se narodil strojař a průmyslník Jaroslav Vancl, který je tvůrcem jedné z nejznámějších českých hraček – stavebnice Merkur. Kovové děrované dílky, šroubky a matičky, z nichž se daly sestrojit vlaky či konstrukce podle fantazie, bývaly přáním nejednoho kluka, zapsaly se ale i do historie české vědy. Stavebnice pomohla Ottovi Wichterlemu k vynálezu kontaktních čoček.

Co všechno lze ze stavebnice Merkur postavit, ukazuje například Herna Merkur v Národním technickém muzeu v Praze (NTM). V blízkosti expozice Hornictví a hutnictví jsou vystaveny modely, které mají souvislost s touto tematikou, třeba důlní rypadlo nebo nákladní vlak.

O pět let později přišel Vancl s inovací. Dosavadní háčkový systém, který dětem při uchycení součástí stavebnice nevyhovoval, nahradil šroubky a maticemi. Nová verze dostala i nový název, tedy Merkur. Dětem umožnila přiblížit se reálnému konstruování.

Úspěch vystřídalo znárodnění

Kovová stavebnice slavila velký úspěch. Vznikly i stavebnice budov Metropol či elektrických modelů Merkur Elektrus, ve třicátých letech pak přibyly i elektrické mašinky. Vancl, a především jeho zeť František Jirman, který se stal hlavním konstruktérem, vytvořili ucelenou kolekci modelů plechových elektrických vláčků. Inspirací byla tehdy populární rychlíková lokomotiva Mikádo, od které hračka převzala i jméno.

V roce 1940 byla výroba zastavena v souvislosti s válečným nedostatkem barevných kovů a obnovena až v roce 1947. To se již blížil únor 1948 a komunistické znárodnění. Výrobu poté převzal Okresní průmyslový podnik Police nad Metují.

Zakladateli slavné značky Vanclovi se komunisté odvděčili po svém – nejenže musel odevzdat továrnu a opustit byt, ale soud mu dokonce nařídil splatit všechny faktury za materiál, který si objednal ještě jako ředitel své někdejší firmy.

To však z vlastních peněz nezvládl, a tak si „dluh“ musel odsloužit. Až do osmdesáti let tak pracoval jako soustružník ve své bývalé továrně. Zemřel v březnu 1980 prakticky zapomenutý.

Vynález kontaktních čoček

Co na tom, že stavebnice mezitím posloužila chemikovi Ottu Wichterlovi, když se snažil přijít na to, jak nejlépe vyrobit kontaktní čočky, aby nedráždily oči. Po čase dospěl k nápadu vyrábět je odléváním v rotujících otevřených formách. „Údajně ho inspirovalo, když viděl kolegu, jak si míchá kávu, což dělalo vír,“ podotýká mluvčí NTM Jan Duda.