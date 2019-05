Do hlavní role ve sporu o Staňka nastupuje premiér. Měl by ale sílu k podání žaloby? ptají se experti

Druhou stránkou podle něj je, nakolik odpovídá prezidentův krok Ústavě. „Naše Ústava, náš politický systém nepředpokládá, že prezident je moderátorem uvnitř vlády, že je to prezident, kdo má řešit spory, vyhledávat shodu nebo neshodu. Prezident je součástí výkonné moci, ale stojí mimo vládu, slouží směrem k ní spíše jako ceremonář,“ soudí Stanislav Balík.

Podle politologa z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Stanislava Balíka lze na Zemanův postup nahlížet ze dvou úhlů. Prvním je způsob, kterým měl Staněk kabinet opustit. „Ministr Staněk podal demisi sám. Jak ji zdůvodňoval, co napsal v dopise, je vedlejší. Důležitý je akt – dávám, nebo nedávám demisi. Pokud ho považujeme za svéprávného člověka, tak asi ví, co dělá, ví, že chce skončit. Kdyby skončit nechtěl, demisi nepodá a nechá se odvolat,“ podotkl politolog.

„Je tady situace, kdy je to sdílená kompetence prezidenta republiky a předsedy vlády tak, že k tomu, aby to fungovalo, musí fungovat oba. Předseda vlády odvolání navrhuje, prezident republiky odvolá na základě návrhu. Předseda vlády by se kompetenční žalobou domáhal takového výkladu, že Ústava jasně svědčí jeho vůli, že je prezident povinen jeho vůli vyhovět,“ shrnul právník.

Právě taková žaloba by mohla být na pořadu dne i nyní, kdyby chtěl prezident návrh na odvolání ministra Staňka odmítnout. Jak poznamenal Jan Wintr, nejde ovšem o kompetenční žalobu v pravém slova smyslu – klasickou kompetenční žalobou si instituce vyjasňují, která z nich vykonává kterou činnost, v tomto ohledu je ale vše jasné.

Samotným odmítnutím demise se ale Miloš Zeman Ústavě nevzepřel. „Lze z ní vyvodit možnost nepřijmout demisi. Je ovšem otázka, k čemu se to používá. Tady žádný rozumný důvod, který by přispíval ke stabilitě vlády, v tom nelze nalézt,“ poznamenal Jan Wintr z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Stanislav Balík ale zapochyboval, zda by byl Andrej Babiš ochoten jít do tak tvrdého střetu s Milošem Zemanem. „Myslím si, že ne. Že by nakonec uhnul, jako tomu bylo v počátcích druhé Babišovy vlády a sporu o Miroslava Pocheho a jeho jmenování ministrem zahraničí,“ míní politolog.

Vzpomínka na rok 2003

Samotný spor o Antonína Staňka ovšem Balík považuje spíše za zástupný důvod – krytí prezidentova výpadu proti ČSSD, který přichází bezprostředně po prohraných volbách. Sociální demokraté v nich ztratili zastoupení v Evropském parlamentu, když získali jen necelá čtyři procenta hlasů.

„Tuto dobu využil (prezident - pozn. red.) k tomu, aby se dále rýpal v jejích ranách, dále je solil, ukazoval, že je to strana v rozkladu, má problém,“ shrnul politolog. Zemanův aktuální postup tak vnímá jako další dějství jeho pomsty za to, jak jej strana ponížila v roce 2003, kdy za ni kandidoval na prezidenta a – tehdy ještě v nepřímé volbě – ani nepostoupil do druhého kola druhé volby.

Zároveň se ale podle Balíka strana „do této situace vmanévrovala sama“. Antonín Staněk podal demisi již 20. května a již tehdy se objevily náznaky, jaký by mohl být další vývoj. Mimo jiné šlo o rezignační dopis, který i premiér Babiš interpretoval tak, že „pan Staněk píše, že nekončí z vlastní vůle, ale na základě požadavku předsedy ČSSD Hamáčka“.