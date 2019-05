Za neúspěchem ČSSD ve volbách stojí podle Zemana lídr Poc a odvolání ministra Staňka

Prezident poznamenal, že v řadě zemí sociální demokracie vyhrála. Jejich čeští kolegové by proto do těchto zemí měli odjet na školení.

Dva zvolení kandidáti hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) lídr Ivan David a generál Hynek Blaško představují podle Zemana „to lepší“, co v jejich straně je. „Rozhodně nemohou být označováni za extremisty,“ řekl.

Prezident ocenil, že se oproti předchozím volbám do Evropského parlamentu zvýšila česká volební účast. Zároveň upozornil, že se ale vrátila na úroveň před deseti lety. K výsledkům řekl, že šéf hnutí ANO Andrej Babiš může být spokojený, protože před volbami chtěl pět mandátů a jeho hnutí nakonec získalo šest europoslaneckých křesel.

Prezident se zároveň vyjádřil k recesistickému hnutí ANO, vytrollíme europarlament. Neměly by podle něj kandidovat dva subjekty s téměř totožným názvem. Podotkl, že je evidentní, že organizátoři voleb situaci nezvládli.

Zeman je pro, aby země Visegrádu (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) nominovaly do čela Evropské komise jejího současného místopředsedu a nedávného kandidáta na slovenského prezidenta Maroše Šefčoviče. Hospodářské noviny v úterý přinesly zprávu, že ho V4 do čela komise navrhne. Premiér Andrej Babiš to ale označil za spekulaci.