Zeman nachází podobnost mezi SSSR a Unií. První umisťoval vojska, druhá migranty, říká

Takzvanou Brežněvovu doktrínu naplňovala sovětská zahraniční politika od druhé poloviny šedesátých let a nástupu Leonida Iljiče Brežněva do čela SSSR; vyznačovala se odporem Moskvy k emancipaci sovětských satelitů a jejím nejvýraznějším reálným projevem byla invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968.

Český prezident Miloš Zeman nyní ve svém projevu na Žofínském fóru hledal paralely mezi dobovou kremelskou politikou a ambicí Evropské komise prosadit na setkání ministrů vnitra v roce 2015 relokační mechanismus, který by mezi národní státy přerozděloval blízkovýchodní běžence.

„Existuje určitá podobnost, nikoliv ovšem totožnost, mezi Brežněvovou doktrínou omezené suverenity a doktrínou sdílené suverenity v Evropské unii,“ řekl na úvod debaty o českém národním zájmu. „Když se mě zeptáte, v čem tuto podobnost vidím, tak v tom, že Brežněvova doktrína vedla k umístění spřátelených vojsk a sdílená suverenita málem vedla k umístění migrační vlny.“

Kritika „nikým nevolené“ Evropské komise

Za ústřední národní zájem prezident republiky označil suverenitu a v souvislosti s Unií – podobně jako dříve i premiér Andrej Babiš – apeloval na depolitizaci Evropské komise a navrácení dominantního hlasu Evropské radě, čili rozhodování prezidentů a šéfů vlád.

Národní parlamenty totiž podle prezidenta „salámovou metodou“ přišly o řadu kompetencí právě ve prospěch sboru komisařů. „Podporuji zásadní reformu Evropské unie, která by spočívala v tom, že rozhodovací pravomoc se přesune z nevolené Evropské komise na volenou Evropskou radu,“ uvedl. „Tam totiž se nemůže stát, že bychom byli přehlasováni, jako se to stalo právě v případě migračních kvót.“