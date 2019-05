Názory evropské elity se příliš vzdálily od názorů drtivé většiny, soudí „skokan voleb“ Alexandr Vondra

K dispozici bude po případném odchodu Britů menší měšec peněz a buď se bude více zdaňovat, nebo méně přerozdělovat, soudí bývalý ministr zahraničí a obrany. Právě druhá varianta by byla výhodnější i pro Česko, protože vstupuje do posledního rozpočtového období, kdy bude více peněz dostávat než dávat. Později už se stane čistým plátcem.

To nejlepší by se mělo podle něj ukazovat ve svobodné soutěži. Proto by se měla posilovat. Naopak je nutné bránit se vytváření monopolů a snaze regulovat úplně všechno. „Regulacemi lidi nenasytíme a neuspokojíme,“ řekl s odkazem na francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a protesty žlutých vest.

Spojenectví se státy V4 je důležité

Vondra v pořadu také zdůraznil podobnost Česka s ostatními státy V4 (Maďarsko, Polsko a Slovensko). Tohle silné spojenectví by se mělo podle něj udržovat, protože se v posledních třiceti letech nejméně třikrát ukázalo, jak je visegrádská spolupráce důležitá. Díky společné souhře jsme se dostali do NATO (1999), úspěšně čelili energetické plynové krizi (v roce 2009) i migrační vlně (2015), řekl Vondra.