Více rybníků a přehrad, navrhuje vláda. V půdě i řekách chybí voda

Až čtyři miliardy kubíků nebo deset naplněných nádrží Lipno. Tolik vody se podle odborníků z České zemědělské univerzity nedostává české krajině. Může za to dlouhodobý nedostatek srážek, nesprávné hospodaření se zemědělskou půdou i její nevhodná struktura. „Na začátku jara je pole suché a jenom se potvrzují poslední trendy, kdy za posledních 5 let nám chybí 400 mililitrů srážek. To pole má v podstatě charakter takové polopouště, dá se říct. Musíme implantovat nové prvky typu vodních nádrží, rybníků a tak dále,“ vysvětlil přímo v terénu rektor České zemědělské univerzity Petr Sklenička.

Voda ale chybí i v korytech řek. Ještě před měsícem byla hladina Berounky i Vltavy po zimě nadnormální a vody bylo dost, dnes už je Vltava jen na 50 procentech obvyklého dubnového průtoku a Berounka dokonce jen na 20 procentech. Podobné je to i na dalších řekách jen s výjimkou hor, kde ještě taje sníh. A předpověď neslibuje vylepšení, spíš naopak. Příštích šest dní prakticky nezaprší a odpolední teploty se vyšplhají vysoko – sucho se tak bude stupňovat. Vláda chce stavět přehrady Boj se suchem tak patří podle premiéra Babiše mezi priority jeho kabinetu. Vláda proto v tomto týdnu schválila návrhy ministerstva zemědělství a životního prostředí na zahájení prací na obnově vodních toků v povodí Rakovnického a Kolešovického potoka na Rakovnicku. V následujících letech by za první fázi přípravy staveb přehrad Senomaty, Šanov a Kryry měl stát zaplatit 554 milionů korun. Kabinet se také zabývá stavbou přehrady Vlachovice na Zlínsku. „V rámci klimatických změn musíme mít dlouhodobou strategii na desítky let dopředu,“ upozornil premiér. Opatření k odpovědnému nakládání s vodou by měly podle Babiše přijmout také samosprávy, neměly by čekat až na iniciativu vlády.

Česká půda je navíc zranitelná vůči dopadům změny klimatu i proto, že v Česku, stejně jako na Slovensku, jsou bloky orné půdy největší v celé Evropě. To by se mělo změnit, podporují to i zemědělci. „Měly by dál pokračovat pozemkové úpravy, aby se dala využít a zadržet vodu v krajině,“ tvrdí předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů Bohumír Dufek. Brabec: Takové sucho mělo být až čtvrt století Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) upozornil, že se ČR v současnosti dostala do situace, kterou původně předpokládali klimatologolové pro roky 2040 až 2050. „Možná jsme to viděli v nějakých filmech, ve světovém rozměru ve science fiction, ale nic nenasvědčuje tomu, že by se ten trend měl změnit,“ řekl ministr. V současnosti se podle ministra očekává, že se zkrátí jaro a podzim, srážky budou více přívalové. Právě na hospodaření se srážkovou vodou se jeho resort zaměřuje. „Na naše území padá obrovské množství vody, ale to klíčové je ji zadržet v ČR, aby tak rychle neodtekla,“ zdůraznil Brabec.