Peníze na podzemní nádrže či zelené střechy. Z programu dešťovka rozdělí stát miliardu

Ministerstvo životního prostředí také připravilo sedmiletý výzkumný program Prostředí pro život, který podpoří zhruba čtyřmi miliardami korun. Asi polovina z této částky je vyčleněna na výzkum v oblasti boje se suchem. Program má ale celkem šest tematických priorit. První veřejné soutěže by měly být vyhlášeny do poloviny roku 2019.

„Nemáme ještě specifikované konkrétní projekty, ale bude to do všech oblastí, které si lze v boji se suchem představit. Od předpovědního systému hydrometeorologie přes konkrétní opatření typu umělé infiltrace, zadržování vody v krajině, využití srážkových vod. Je to celá skupina oblastí. Program je nový, ještě není schválený,“ podotkl ministr Brabec s tím, že by měl být návrh brzy předložen vládě.