Kauza ÚOHS se týká i zakázek pro Fakultní nemocnici v Brně. Poslanci řeší úniky ze spisů

Bezpečnostní výbor vyzval k opatřením proti únikům ze spisů

Kauze se ve čtvrtek věnovali také poslanci. Sněmovní bezpečnostní výbor vyzval ministerstva vnitra a spravedlnosti, aby jednala o opatřeních proti únikům ze spisů, zejména v přípravných řízeních. Informaci mají oba ministři podat poslancům podle čtvrtečního usnesení do konce září.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) před členy výboru zopakoval, že požádal policejního prezidenta Jana Švejdara o prošetření věci. „Policejní prezident mě ujistil, že nemá poznatky, že by informace unikaly od policie,“ uvedl. Pokud by podle Hamáčka existovala podezření, že údaje unikají od policie, ministr by podával podněty Generální inspekci bezpečnostních sborů.