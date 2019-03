Vondra: Kdybychom měli americký radar, vážili by si nás v Bílém domě víc

Jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě je podle bývalého ministra obrany a zahraničí a dnes ředitele Centra transatlantických vztahů CEVRO Institutu Alexandra Vondry (ODS) důležitý úspěch. Drobnosti jsou ale podle něj to, co ukazuje na skutečnou pozici Česka v očích USA. Trump a Babiš třeba neměli na závěr schůzky společnou tiskovou konferenci – na rozdíl od prezidentů Rumunska a Polska, tedy zemí, kde mají Spojené státy umístěny svou protiraketovou obranu. Vondra to řekl v pořadu Interview ČT24.