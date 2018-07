Trump to říká nepříjemně, ale má pravdu, říká český velvyslanec při NATO Šedivý

Česko dalo v roce 2013 na obranu 42 miliard korun, tehdy to byla 1,03 procenta HDP. V roce 2019 to má být 65,6 miliardy a 1,17 procenta HDP.

„My jsme předložili plán na navyšování obranného rozpočtu spojený s plány na vyzbrojování, respektive modernizaci, do roku 2024, kdy bychom měli směřovat k oněm kýženým dvěma procentům. A ten plán byl shledán věrohodným,“ prohlásil Šedivý.

Prezident Miloš Zeman a premiér Andrej Babiš podle něj na summitu NATO potvrdili závazek, že Česko bude dvouprocentní hranici plnit za šest let. „Trump trval na tom, abychom už od příštího roku všichni dali 2 procenta HDP, což je absolutně vyloučené a nemožné. Všichni většinou tvrdili, že se můžou dostat na dvě procenta, jak to máme v plánu my, v roce 2024,“ uvedl Babiš.

Trump byl spokojený, že rozpoutal debatu

Prezident Trump se podle Šedivého na summitu vyjadřoval „poněkud nejednoznačně“. Řekl například, že pokud se přístup spojenců, kteří hranici dvou procent neplní, nezmění, tak se „budou dít věci“. Limit totiž nyní splňují jen čtyři z 29 členských států Aliance.

„Na druhou stranu je fakt, že on rozpoutal debatu, jakou Aliance nepamatuje. Debatu, ve které bez nějaké přípravy museli jednotliví státníci reagovat na jeho výzvu. Bylo to svým způsobem přínosné. On byl nakonec spokojen, protože debatu vyvolal,“ popsal Šedivý.

„A je třeba míti na paměti, že on má pravdu, jakkoli to říká nepříjemně. Spojené státy nesou dvě třetiny nákladů Aliance a bez nich a jejich vojenských schopností by Aliance nebyla tím, čím je,“ podotkl.

Závazek ke čtyřem procentům neexistuje

Trump se dokonce zmínil o tom, že v budoucnu by se příspěvek aliančních států měl zvýšit na čtyři procenta HDP. Prohlásil dokonce, že s tím ostatní státy souhlasí. Lídři zemí to ale odmítli. „Závazek ke čtyřem procentům neexistuje, to byl jeho výstřel, jímž podle mého názoru chtěl zvýšit ten tlak,“ uklidňuje Šedivý.

„Začalo to jakoby roztržkou, ale prezident Trump na tiskové konferenci potom byl velice spokojený a říkal, že dosáhl svého. Jeho přímočarý, velice nediplomatický a někdy až brutální styl skutečně přiměje řadu ze spojenců, aby přitvrdili ve svých snahách naplnit své plány a závazky,“ domnívá se český velvyslanec při NATO.