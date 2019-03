Lidé mlčeli. Před 80 lety vjel Hitler triumfálně do Prahy a vyhlásil protektorát

Většina Němců jásala, hajlovala a vítala se s německými jednotkami. Zachmuřeným Čechům, kteří se odmítli k oslavám přidat, sráželi na ulicích z hlavy klobouky. Čeští nacisté jásali také, skupina fašistů kolem Radoly Gajdy například obsadila budovu parlamentu, členové hnutí Vlajka rozbíjeli vitríny židovských obchodů a drancovali synagogy. Jenže německé úřady o českých fašistech slyšely už dřív – a vyhodnotily je jako nespolehlivou lůzu, s níž nechtěly příliš spolupracovat. Později byli někteří fašisté dokonce popraveni.

Ačkoliv úřady vyhlásily 15. března zákaz srocování, lidé se podle Jesenské scházeli, třeba na Staroměstském náměstí. „Je tam hrob Neznámého vojína. Dnes z něho není nic vidět, jen obrovská hromada sněženek. Lidé stojí kolem a slzy jim kanou po tvářích. Ne ženám a dětem, ale i mužům, kteří nejsou slzám zvyklí. A zase je to nějak vysloveně české: není to vůbec naříkání, není to ani strach, není to zoufalství, není to křeč žádného pocitu. Je to jenom smutek,“ dodala Jesenská.

Armáda poslechla rozkaz, jen v Místku se bojovalo

Zatímco hlavní část okupace se uskutečnila 15. března dopoledne, první jednotky vstoupily na československé území už 14. března v době, kdy Hácha teprve cestoval do Berlína. Pozdě odpoledne překročili nacisté Odru u Petřkovic a Koblova na Ostravsku a vydali se na Moravskou Ostravu. Obyvatele to zaskočilo, chvíli dokonce věřili, že se jednotky přesouvají na Slovensko. Ostrava padla do německých rukou bez použití síly.

To v nedalekém Místku se situace vyostřila a proběhly tam jediné březnové boje. Zasloužili se o ně vojáci III. praporu 8. pěšího pluku pod vedením zastupujícího velitele Karla Pavlíka. „To nebyl odpor nebo neuposlechnutí rozkazu, ale na ně zkrátka zaútočili němečtí vojáci a Češi neudělali nic jiného, než co jim přikazovala obrana – bránili se,“ upozornil historik Jan Němeček.