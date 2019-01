Babiš: Naše budoucnost je skvělá, vracíme se na pozice jako za první republiky

přehrát video Rozhovor s premiérem Andrejem Babišem

„Můžeme se chlubit skvělými výsledky: máme přebytkové rozpočty, snižujeme dluh, máme velice dobrý rozpočet, který dramaticky navyšuje důchody a platy, máme růst, máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě a jsme šestá nebo sedmá nejbezpečnější země na světě,“ vysvětluje Babiš, proč byl podle něj pro Česko rok 2018 úspěšný. Premiérem je Andrej Babiš už déle než rok. První půlrok vedl menšinovou vládu hnutí ANO bez důvěry sněmovny, od července pak má menšinový kabinet ANO s ČSSD a podporou KSČM. Dosavadní spolupráci v koalici si premiér pochvaluje.

„Je důležité, že moje komunikace s předsedou ČSSD Hamáčkem je na úplně jiné kvalitativní úrovni než předtím s panem premiérem (Bohuslavem Sobotkou, pozn. red.). Když se zeptáte kolegů z ČSSD, tak vám potvrdí, že jsem podstatně přísnější na ministry za hnutí ANO než na ministry z ČSSD,“ tvrdí Babiš. V dřívější koaliční vládě ANO, ČSSD a KDU-ČSL to podle něj bylo naopak. „Premiér (Sobotka) nahrával ČSSD a našim ministrům dělal problémy, někteří čekali i šest týdnů na přijetí. Já jsem s nimi on-line, přes SMS, telefonujeme si. Snažím se být objektivní a myslím, že jsem. A snažím se tlumit konflikty mezi představami a pravicovými názory ministryně Schillerové a Novákové a levicovými názory paní Maláčové,“ říká. Musíme řešit zneužívání dávek Právě ministerstvo práce a sociálních věcí, které vede ministryně Jana Maláčová z ČSSD, je podle premiéra důležitým resortem, kterého se ANO jen nerado vzdalo. Nevyřešených úkolů má resort podle Babiše více než dost. „Já samozřejmě komunikuji a sděluji paní ministryni (Maláčové), že musíme vyřešit zneužívání dávek na bydlení, že musíme udělat cenovou mapu na nájmy, že musíme vytlačit obchodníky s chudobou, že musíme bojovat proti zneužívání sociálních dávek, že potřebujeme revizi. Na to konto nedošlo k dohodě o životním minimu. Řešíme rodinnou politiku, teď diskutujeme o obědech,“ vypočítává premiér. Vláda podle něj chce řešit také problematiku důchodů. Aktuální navýšení penzí je podle něj jen „nápravou staré křivdy“, nikoli reformou. Připouští však, že o změně důchodového systému je nutné začít znovu diskutovat. „Nedá se ale udělat za pár let. Je to dlouhodobá záležitost, která se nedaří,“ přiznává Babiš.

Hamáček vstupem do vlády zachránil ČSSD Vztahy v koalici podle premiéra výrazně nepoškodilo ani hlasování o nedůvěře vládě. To společně vyvolaly všechny opoziční strany kvůli novým informacím v kauze Čapí hnízdo. Poslanci ČSSD však vládu přímo nepodpořili a při hlasování odešli ze sálu. Babiš to přičítá hlavně rozporům uvnitř sociální demokracie. „Pozice pana předsedy Hamáčka v ČSSD není jednoduchá. Měli referendum, odsouhlasili vstup do vlády s hnutím ANO, ale stále tam jsou lidi, kteří tomu nepřejí. I když já tvrdím, že on zachránil sociální demokracii, protože kdyby byli v opozici, tak nevím, jak by byli vidět,“ podotýká Babiš. Situace na D1 byl skandál Předseda vlády se vyjádřil také k situaci na dálnici D1 na Vysočině. V polovině prosince tam kvůli včas nedokončeným stavebním pracím uvázly stovky aut a kamionů, někteří řidiči na místě strávili až 14 hodin. Ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) poté prohlásil, že doufal, že do 16. prosince sníh nepřijde. „Bylo to minimálně nevhodné. Nevím, jak ho to napadlo. Je to škoda. My se snažíme významně investovat do dopravní infrastruktury, já stále ukazuji počty kilometrů, kolik budeme stavět. A přijde D1 a Ředitelství silnic a dálnic si pokazí pověst, protože to neřešili. Pokud věděli, že ta firma je problém, a údajně to věděli už dva měsíce dopředu, tak to měli řešit,“ kritizuje premiér.

„S ŘSD ani s ministrem jsem o tom ještě nemluvil, ale esemeskovali jsme si. Samozřejmě jsem byl naštvaný, protože to mohli řešit akčně, a ne až když tam lidé čekali až 14 hodin. To je fakt skandál. To nezvládli a nedomysleli ani to, že soutěží jenom na cenu, a když firma není schopna realizovat zakázku, tak odstoupí a máme problém. Já kdybych byl ředitelem ŘSD, tak jdu přímo na dálnici a řeším to,“ tvrdí Babiš. Ťok je moc hodný, musí přitvrdit „Pan Ťok je moc hodný na svoje podřízené firmy. Musí přitvrdit. A já určitě přitvrdím taky. Každý rok je zima a říct, že jsme nepočítali, že nasněží, to nevím, jak pana ministra napadlo, ale to se mu skutečně nepovedlo,“ přiznává. Nevylučuje proto ani změny ve svém kabinetu. Ministra Ťoka totiž kritizují politici napříč stranami, a to včetně komunistů, kteří vznik vlády umožnili a i díky jejich hlasům kabinet ustál hlasování o nedůvěře.

„KSČM trvale kritizuje hlavně ministra dopravy, to je pravda. Já jejich připomínky vnímám. Jestli bude rekonstrukce vlády v roce 2019, vyloučit nemůžu. Ale zatím je to v rovině úvah,“ podotýká Babiš. Zda je nejohroženějším ministrem právě Ťok, nechtěl potvrdit. „Uvidíme. Ale je to nejdéle sloužící ministr,“ naznačil. Ťok vedl resort dopravy už v předchozím Babišově menšinovém kabinetu i v koaliční vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD). „Já jsem velice náročný premiér. Taky jdu příkladem z hlediska pracovního nasazení a stylu řízení. Samozřejmě očekávám, že i kolegové mě budou následovat,“ upozorňuje premiér. Změna stavebního práva je prioritou Mezi hlavní plány vlády pro rok 2019 premiér uvádí v ekonomické oblasti například rozšíření elektronické evidence tržeb a snížení DPH na vybrané služby. Jeden z největších úkolů však podle něj leží na ministerstvu pro místní rozvoj – je jím změna stavebního práva. „Pokud se to povede, tak to bude neuvěřitelné. Dneska potřebujeme před povolením stavby 20 až 150 razítek. Po rekodifikaci bude jeden úřad, jedno rozhodnutí do 60 dnů. Přezkum teď trvá roky, tady by byl do 60 dnů. Pokud se to povede, mohli bychom mít povolení do jednoho roku, a to by bylo úžasné,“ zdůrazňuje.