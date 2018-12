Nikdy neodstoupím, nech si to všichni zapamatují! ... a další výroky roku 2018

Bydlení na mostě

„Když jsem s přáteli přemýšlel o tom, jak by Libeňský most měl vypadat, k čemu vlastně slouží a co to je, byl jsem rád, že jeden z mých přátel přišel s tím, že zná pana architekta Pizingera, který před lety snil o projektu obytného mostu.“

PETR STUCHLÍK, podnikatel a kandidát na primátora Prahy za hnutí ANO, přišel před volbami s nápadem, jak obnovit chátrající Libeňský most. Podle návrhu by uvnitř proudila doprava, na mostě by byl park a také dům s byty – dole městskými pro učitele a hasiče, v horních patrech pak měly být byty luxusní.