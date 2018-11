Nových bytů se prodává méně, cena dále roste. Povolování staveb jde Česku skoro nejhůře na světě

Bytů se kupuje čím dál méně. Není to tak docela tím, že by o ně lidé neměli zájem, jenomže nejsou. A když jsou, tak se jejich ceny šplhají do závratných výšin. Stavební firmy tvrdí, že by rády stavěly, stěžují si však na složité a zdlouhavé povolování nových projektů. Jak ostatně vyplývá z celosvětového srovnání, je Česko v tomto ohledu zhruba třicátým nejhorším státem. Lépe je v Albánii, Tanzánii i Bangladéši.