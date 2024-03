Zalesňování není všelék na změnu klimatu, upozorňuje vědec z Akademie věd. Uhlík se v lesích neudrží navždy

Tomáš Karlík

před 3 h hodinami | Zdroj: ČT24

Nebezpečný smrkový les na Šumavě

Lidstvo se nikdy nespoléhalo na lesy tolik jako dnes. Stále častěji se o nich totiž mluví jako o nejlepší obraně proti klimatické krizi – protože mohou pohlcovat obrovské množství oxidu uhličitého. Jenže to není tak jednoduché.

Stromy jsou zatím tím nejlepším nástrojem, který má lidstvo k dispozici pro zachytávání oxidu uhličitého (CO 2 ) z atmosféry. Nárůst CO 2 má kromě zvyšování teplot i pozitivní vliv: vede totiž ke zvýšení produktivity rostlin a tím vlastně k částečné protiváze emisí CO 2 . „Rostoucí globální teplota ale může tento trend výrazně zbrzdit,“ upozorňuje Ladislav Šigut z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. V Česku totiž rozpad lesních porostů působením sucha a škůdců vede k uvolnění velkého množství uloženého CO 2 . „Ukazují to měřicí stanice Českého uhlíkového observačního systému CzeCOS , které v lese dokáží stanovit příjem a výdej uhlíku a vody každou půlhodinu. Uhlík se v dřevní hmotě stromů jednoduše neudrží navždy,“ vysvětluje Šigut, podle kterého je proto potřeba apelovat hlavně na snižování emisí CO 2 jako primárního řešení klimatické změny. Nejednoznačný plyn Podle Šiguta se méně než o rostoucí koncentraci oxidu uhličitého mluví o tom, že nárůst koncentrace CO 2 je jen menší polovina celkového množství CO 2 vypouštěného v důsledku lidské činnosti. „Asi jedna třetina vypouštěného oxidu uhličitého, kterou v atmosféře nevidíme, je totiž pohlcena rostlinami díky zvýšení rychlosti fotosyntézy. Zbylý díl CO 2 se rozpouští v oceánech. Za zvýšenou produktivitou rostlin stojí právě zvýšená dostupnost CO 2 pro fotosyntézu,“ říká vědec. Ale tento kompenzační efekt se zeslabuje s tím, jak CO 2 v atmosféře přibývá – dochází totiž k takzvanému nasycení fotosyntézy. „To znamená, že rostliny už nedokáží záchyt oxidu uhličitého dál zrychlovat,“ doplňuje expert Akademie věd.

Právě to, jak rostliny pracují nejen s uhlíkem, ale i s vodou vědcům pomáhají rozkrývat měření na ekosystémových stanicích v síti CzeCOS (Český uhlíkový observační systém). Zaměřují se na typické ekosystémy ČR, zejména na lesní porosty. Použitá metoda dokáže stanovit příjem a výdej uhlíku a vody daného ekosystému každou půlhodinu bez přestávky. Přitom zaznamenává i podmínky, za kterých porost roste, takže můžeme popsat, jak les reaguje na extrémy počasí, zejména na sucho. Zapisuje tak vlastně příběh lesa s nejdelším pozorováním už přes dvacet let. Získaná data vědci veřejně sdílí v globální síti stanic, kde slouží k lepšímu pochopení procesů probíhajících v suchozemské vegetaci a za pomoci satelitního snímkování a modelů umožňujích vyhodnocení globální produktivity rostlin. Bez uskladnění dřeva se CO 2 vrátí do atmosféry Schopnost porostu poutat CO 2 z atmosféry je podle Šiguta ovlivněna jeho druhovým složením, věkem a zdravotním stavem. „Primárně je ale ovlivňují aktuální podmínky, zejména množství dopadajícího světla, teplota vzduchu a dostupnost vody. Klimatická změna způsobená zesilováním skleníkového efektu lidskou činností se často popisuje nárůstem průměrné roční teploty,“ vysvětluje vědec. Rostliny ani lidé ale v průměrné teplotě nežijí. Lesní porosty jsou stále častěji vystaveny větším výkyvům teplot a čím dál častějším a intenzivnějším obdobím sucha. Oteplení může pozitivně ovlivnit produktivitu lesa ve vyšších nadmořských výškách, nebo rychlejším nástupem růstové sezony. Zároveň ale zvyšuje pravděpodobnost škod způsobených jarními mrazíky a snižuje produktivitu vlivem sucha.

Lesní porosty obvykle přímo neuschnou. Sucho je ale oslabí a stromy se pak neubrání škůdcům, například kůrovci v případě smrku. „Pokud o les vlivem sucha přijdeme, většina CO 2 zachyceného porostem se rozkladnými procesy vrátí zpět do atmosféry, pokud dřevo v nějaké formě neuskladníme. Pro zpracování dřeva do stabilnějších produktů se většinou využijí pouze kmeny stromů. Ostatní části stromů jako větve, listoví a kořeny, které tvoří okolo 30 procent uloženého uhlíku, zůstanou po vymýcení na ploše, popřípadě se použijí jako palivo. V obou případech se tak uložený uhlík vrátí zpět do atmosféry,“ dokládá Šigut smysl péče o lesy. Kácení na větší ploše podle něj zároveň odhalí půdu, ve které les hromadil organické látky. „Výrazné zvýšení teploty půdy bez zákryvu korunami pak vede k dodatečnému uvolnění CO 2 z půdy,“ doplňuje. Zalesňování není všelék V poslední době se zalesňování stalo jedním z často diskutovaných nástrojů pro zmírnění klimatické změny. Jde vlastně o navýšení kapacity záchytu CO 2 do dřevní hmoty. „Zakládání nových porostů by mělo vycházet z vypracovaných adaptačních opatření, která reflektují nárůst teploty a sníženou dostupnost vody,“ doporučuje Šigut s tím, že mezi ta nejzákladnější opatření patří zvýšení druhové rozmanitosti porostů a zvýšení podílu suchu odolných dřevin především ve středních a nízkých nadmořských výškách.