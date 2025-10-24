Studie radí, kdy začít s arašídy. Pomohlo to zabránit alergii u desítek tisíc dětí

Nová studie ukázala, že změna lékařských doporučení týkajících se potravinových alergenů přinesla „ovoce“. Když rodiče se svými potomky přešli na potraviny obsahující alergeny ve správnou dobu, významně klesla pravděpodobnost, že se u dětí objeví alergie.
Deset let poté, co průlomová studie prokázala, že podávání arašídových výrobků malým dětem může zabránit rozvoji život ohrožujících alergií, nový výzkum zjistil, že tato změna opravdu v reálném světě funguje. Tam, kde se doporučení drželi, se objevil významný pozitivní dopad.
Studie ukázala, že přibližně 60 tisíc amerických dětí nedostalo alergii na arašídy poté, co pokyny vydané poprvé v roce 2015 doporučily zavést tento alergen do potravy kojenců už ve věku čtyř měsíců. Tehdy to vyvolalo velké pozdvižení, protože nová pravidla odporovala těm, která platila desítky let předtím.
Tyto americké pokyny jsou zcela v souladu s evropskými normami. V roce 2021 totiž také Evropská akademie alergie a klinické imunologie doporučila, aby se arašídy začaly podávat dětem již ve věku čtyř až šesti měsíců. Velmi podobné doporučení přijala i Velká Británie.
Nová studie, která vyšla v odborném lékařském časopise Pediatrics, naznačuje, že tato změna přinesla „ovoce“.
Úspěch je viditelný
„Dnes mohu říci, že máme méně dětí s potravinovou alergií, než by jich bylo, kdybychom tuto iniciativu v oblasti veřejného zdraví nezavedli,“ komentoval výsledky spoluautor studie David Hill, který pracuje jako alergolog v Dětské nemocnici ve Filadelfii.
V tomto výzkumu se jeho autorům podařilo shromáždit data od desítek pediatrů ve Spojených státech. Sledovali v nich, jak se měnily počty potravinových alergií na arašídy před zavedením nových pokynů před deseti lety – a po jejich vydání. Výsledky jsou podle autorů přesvědčivé: množství alergií na arašídy u dětí do tří let věku pokleslo o více než 27 procent po prvním vydání pokynů v roce 2015 a o více než 40 procent po rozšíření doporučení roku 2017.
Alergie ukrytá v oříšcích
Alergie na arašídy je způsobena tím, že imunitní systém těla považuje bílkoviny v těchto oříšcích za škodlivé. Aby se tomuto vpádu pro něj podezřelých vetřelců ubránil, uvolňuje chemické látky, které je mají zničit. Nejenže to nedokáží, ale hlavně vyvolávají alergické příznaky, včetně kopřivky, respiračních příznaků a někdy i život ohrožující anafylaktické šoky.
Po celá desetiletí lékaři doporučovali odložit podávání arašídů a jiných potravin, které mohou vyvolat alergie, dětem až do věku tří let. Pak ale všechno změnil jediný muž. Britský alergolog Gideon Lack z King's College v Londýně zveřejnil roku 2015 průlomovou studii Learning Early About Peanut Allergy, ve které zcela přepsal paradigma.
Lack a jeho kolegové totiž prokázali, že když se s nimi děti setkají v potravě už v době, kdy jsou ještě kojenci, snižuje to zásadně budoucí riziko vzniku potravinových alergií o více než 80 procent. Pozdější analýza ukázala, že tato ochrana přetrvávala u přibližně 70 procent dětí až do doby, kdy začaly dospívat.
Studie okamžitě vyvolala pozdvižení a také kritiku, ale byla tak kvalitní, že odborná veřejnost její výsledky přijala. A alergologové pak rychle přišli s novými pokyny, které doporučily brzké zavedení arašídů do stravy. Jako každá větší změna něčeho tradičního i zde ale trvalo značně dlouho, než si na nová doporučení lidé zvyknou a začnou se jimi řídit dostatečně moc, aby se to projevilo i v datech.
Nová studie provedená s dostatečným odstupem je podle autorů velmi silným argumentem pro to, aby se tato novější doporučení opravdu dodržovala. Pokud rodiče váhají a jejich potomek trpí nějakými problémy, jež by podle nich mohly seznámení s arašídy narušit, měli by se obrátit na svého dětského lékaře, v případě větších pochybností klidně i na specializovaného alergologa.
První seznámení s arašídy
Pro rodiče by mohlo toto doporučení vypadat podivně. Vědci a lékaři ale rozhodně neradí, aby se matky a otcové pokoušeli cpát do půlročních dětí celé oříšky. „Nemusí to být velké množství jídla, stačí malé ochutnávky arašídového másla, jogurtů, jogurtů na bázi sóji a ořechových másel,“ doporučuje Hill. „To jsou velmi dobré způsoby, jak bezpečně vystavit imunitní systém těmto alergenním potravinám.“