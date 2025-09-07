V neděli 7. září za soumraku nastane úplné zatmění Měsíce pozorovatelné z území Česka. Lidé ho uvidí v jeho druhé polovině okolo 20:30, kdy se projeví jako rumělkově červený úplněk nad východním obzorem. Bude to první úplné zatmění Měsíce pozorovatelné z Česka po více než šesti letech, další bude k vidění za tři roky.
Stříbrná se změní v rudou. Za soumraku nastane úplné zatmění Měsíce
Zatmění Měsíce vzniká při jeho průchodu zemským stínem. Do roka nastanou maximálně čtyři měsíční zatmění pozorovatelná z různých míst Země, a to včetně nevýrazných polostínových zatmění. „Ani během úplného zatmění Měsíc z oblohy nezmizí, protože na jeho povrch dopadají dlouhovlnné (červené) paprsky slunečního světla lámané do vnitřku zemského stínu naší atmosférou,“ uvedli astronomové z Opavské univerzity.
Délka úplného zatmění závisí na tom, jakou částí zemského stínu Měsíc prochází. Čím blíže prochází u středu zemského stínu, tím je zatmění delší. V první zářijovou neděli zatmění začne v 19:30 velmi nízko nad východním obzorem a potrvá hodinu, dvaadvacet minut a šest sekund. „Půjde tedy o jedno z nejdelších úplných zatmění v tomto desetiletí,“ komentují potenciální podívanou vědci. Poté bude možné sledovat ještě výstup Měsíce ze zemského stínu, částečné zatmění skončí ve 21:56.
Lepší podmínky pro sledování zatmění budou podle astronomů směrem na východ, zejména na Slovensku, protože tam Měsíc vyjde dřív než v Česku. V Praze bude Měsíc vycházet čtyři minuty po začátku úplného zatmění a bude tedy poměrně těžké ho za soumraku vyhledat při jeho sníženém jasu na východním obzoru.
Měsíc nebude osamělý
Zrudlý Měsíc nebude v neděli jedinou zajímavostí, kterou obloha nabídne. Východně od potemnělého měsíčního úplňku totiž bude možné na nebi pozorovat dvě planety Sluneční soustavy: Saturn bude viditelný pouhýma očima a Neptun malým dalekohledem.
Program se sledováním úplného zatmění Měsíce na první zářijovou neděli připravila řada hvězdáren, někde bude možné úkaz pozorovat i velkými hvězdářskými dalekohledy. Lidé mohou přijít do ostravského planetária a hvězdáren v pražských Ďáblicích, Ondřejově, Žebráku, Teplicích a Slaném. Pro zájemce bude otevřena také observatoř Slezské univerzity v Opavě.
Poslední úplné zatmění Měsíce mohli lidé v Česku vidět v lednu 2019. Další zatmění Měsíce, které ale bude jen částečné, bude z území Česka viditelné příští rok 28. srpna. Na úplné zatmění Měsíce si lidé počkají do silvestrovské noci v roce 2028, kdy nastane jen několik hodin před koncem roku.