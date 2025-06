Sto padesát milionů Američanů se ocitlo pod tepelnou kupolí. Vedra atakují 40 stupňů

Vlna veder zasáhla New York

Východ Spojených států zasáhla tento týden vlna veder, která přinesla do řady měst – včetně New Yorku, Washingtonu nebo Bostonu – na červen extrémní teploty blížící se až 40 stupňům Celsia. Varování před horkem podle agentury AP platí v oblastech, kde žije více než 150 milionů lidí. Přes 100 stupňů Fahrenheita, tedy 37,8 stupně Celsia, se teplota může vyšplhat na celém východním pobřeží USA od Maine až po Floridu.

V Providence byla v úterý nejvyšší teplota 37,8 stupně – překonala tak dosavadní červnové maximum 36,6 stupně, které bylo naposledy naměřeno v roce 1945. A Newark vyrovnal svůj nejteplejší červnový teplotní rekord, když dosáhl 39,4 stupně. V New Yorku, kde se oficiální měření teploty provádí v Central Parku, dosáhla rtuť teploměru na 37,2 stupně, což sice nebyl červnový rekord, ale byla to nejteplejší teplota zaznamenaná ve městě od července 2012. Také Filadelfie v úterý poprvé od roku 2012 dosáhla 37,8 stupně Celsia.

Několik měst na severovýchodě, která se potýkají se současnou vlnou veder, zažilo v úterý odpoledne rekordně vysoké červnové teploty, včetně Bostonu, Providence na Rhode Islandu a Newarku v New Jersey. V Bostonu byla v úterý naměřena nejvyšší teplota 38,8 stupně, což překonalo dosavadní červnové maximum z let 2021, 1952 a 1925. Naposledy dosáhla teplota v Bostonu symbolických sto stupňů Fahrenheita v červenci 2022.

„Vypadá to, že dnešek je pravděpodobně nejhorším dnem, pokud jde o rozsáhlé teplotní rekordy,“ řekl v úterý agentuře Reuters Bob Oravec z americké Národní meteorologické služby (NWS). „Je to skutečně velmi, velmi extrémní událost,“ sdělil agentuře další meteorolog Jacob Asherman. „Máte kombinaci extrémního horka a vlhkosti, ale žádnou úlevu,“ podotkl s tím, že noci jsou na konci června velmi krátké a ani během nich se na řadě míst zásadně neochladí.

Už v pondělí si vedra málem vyžádala životy dvou šestnáctiletých, které odpoledne na hoře v New Hampshire našli záchranáři ve stavu, kdy ztráceli vědomí, v úterý už úmrtí způsobená horkem hlásilo rovnou několik měst, stanice BBC hovoří o desítkách hospitalizovaných.

Kvůli vedrům je potřeba počítat se změnami ve veřejné dopravě, především na severozápadě Spojených států. Železniční společnost Amtrak už dopředu avizovala, že bude zpomalovat rychlost svých vlaků mezi polednem a 20:00 hodinou, a to mezi Washingtonem a New Yorkem a také Filadelfií a Harrisburgem.

Ve Spojených státech by těchto kupolí měli v souvislosti s klimatickou změnou přibývat, předpokládá studie v odborném časopisu Nature .

Varování před extrémními vedry zůstalo v platnosti na celém severovýchodě včetně Bostonu, New Yorku, Filadelfie, Baltimoru a Washingtonu, kde teploty i ve středu mají šplhat ke „stovce“ Fahrenheita. Extrémní horko má zasáhnout ve středu 25 milionů Američanů, zvýšené horko dalších sto milionů.

Meteorologové vyzvali pracovníky, kteří musí pracovat venku, aby byli opatrní a chovali se zodpovědně a zbytečně neriskovali. Stavební firmy byly nuceny dělníkům kompenzovat nepříznivé počasí, aby zajistily jejich bezpečnost.

Společnost Con Edison v úterý vyzvala všechny obyvatele New Yorku, aby šetřili energií. „Potřeba zákazníků spouštět klimatizaci, aby si udrželi pohodlí, zatěžuje zařízení na dodávku elektřiny,“ vysvětluje společnost. „Žádáme zákazníky, aby v době špičky nepoužívali náročné spotřebiče, jako jsou pračky, sušičky a mikrovlnné trouby.“

Newyorská guvernérka Kathy Hochulová vydala v úterý prohlášení, v němž obyvatele jihu státu New York žádá, aby šetřili energií až do 22:00, kdy energetická síť dosáhne maximální kapacity: „Vpodvečer varoval newyorský nezávislý systémový operátor, že se blížíme ke špičkové kapacitě v jižní části státu a je nezbytné šetřit elektřinou.“ Podobná varování se očekávají i na středu, první mírné ochlazení by mohlo nastat až ve čtvrtek.