Horko, požáry a sucho zabránily lesům loni vázat tolik uhlíku co dřív

Skleníkové plyny, které se lidskou činností dostávají do atmosféry, jsou z velké části pohlcovány oceány, půdou, stromy a dalšími přirozenými procesy. To se učí už na základní škole. Mělo by tedy platit, že čím vyšší emise oxidu uhličitého, tím bujněji budou rostliny růst – protože budou ze vzduchu získávat více „potravy“. A určitou dobu to opravdu fungovalo: rostoucí koncentrace CO 2 vedla globálně k masivnějšímu růstu rostlin, což částečně kompenzovalo rostoucí emise tohoto skleníkového plynu. Jenže pokračující oteplování planety ukazuje, že ne všechny tyto děje fungují stejně jako v minulosti a dřívější rovnováha se začíná výrazněji narušovat.

Pohlcování oxidu uhličitého pevninou – tedy rostlinami včetně stromů a půdou – totiž prakticky ustalo: rostliny sice uhlík i nadále absorbují, ale současně jich příliš mnoho umírá, takže se uhlík, jenž pohltí, zase vrací do atmosféry. Ukazují to předběžné výsledky pro loňský, dosud nejteplejší rok minimálně v dějinách měření. Ani to ale není všechno. I situace s ukládáním CO 2 v oceánech se totiž mění. Zooplankton tvořený miliardami korýšů a dalších drobných mořských živočichů, který pohlcuje CO 2 z atmosféry a ukládá ho na dno oceánu, mění vlivem tajícího mořského ledu své chování. A to v důsledku zmenšuje intenzitu tohoto procesu.