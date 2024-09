Saharu čekají mohutné deště. Meteorolog vysvětluje příčiny

Příčinou suchého počasí je dominující role pásu vysokého tlaku vzduchu, který se nad Saharou rozprostírá prakticky po celý rok. V této oblasti tlakové výše pak vlivem dynamiky atmosféry vznikají sestupné pohyby, které vysušují vzduch a zabraňují vzniku oblačnosti a srážek. Sahara ale nebyla pouští vždycky, vlivem kombinace různých faktorů se před více než šesti tisíci lety jednalo o region podstatně deštivější – s jezery, řekami a bujnou vegetací.

V současnosti ale zhruba polovina pouště obdrží za rok méně než pětadvacet litrů vody na metr čtvereční. Jižní části pouště občas ovlivní intertropická zóna konvergence (jde o pásmo bouřkové činnosti, které se přesouvá během roku v rámci tropického pásma z jižní polokoule na severní a zpět), která tam přinese více vody. Nicméně situace, že by srážky zasáhly většinu Sahary v rámci krátké doby několika týdnů, je něco, co se stává maximálně jednou za několik let nebo i dekádu.