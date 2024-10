Probíhá největší kůrovcová kalamita. Ale ne u nás, říká entomolog Hulcr

Lidem podle Hulcra uniká většina perspektivy, soustředí se jen na malou výseč problému. Proto přeceňují jen to, co bezprostředně vidí – v případě problémů lesů je to kůrovec. „My se na ně tak soustředíme, že nám uniká 350 stupňů toho celého, té celé perspektivy,“ míní odborník na hmyz.

Podle Hulcra žijeme v antropocénu, v době, kdy člověk ovlivňuje přirozené procesy chodu planety do té míry, že jim dominuje. „Lesy jsou husté, atmosféra je horká, stromy jsou pod stresem. Ti kůrovci, to je vlastně jenom něco jako vyrážka,“ uvedl vědec.

Kácet, nebo nekácet

Zúžením pohledu se také podle něj vysvětluje, proč se složitá diskuse o kůrovci mnohdy zužuje na pouhé: kácet, nebo nekácet? „To je otázka dřevařská, když už máme plantáž nasázenou nějakým způsobem. Ale vraťme se zpátky do padesát let. Jak to vůbec vzniklo?“ vybízí badatel k zamyšlení. Když si na otázku společnost odpoví, tak předejde tomu, aby se stejná situace neopakovala třeba za dalších padesát let, věří vědec.

„Pokud se budeme pořád snažit sázet smrkové monokultury, tak nám to prostě nepůjde. Ale to už dneska všichni vědí. Před dvaceti lety to tak ale nebylo,“ podotýká Hulcr. Zapomíná se podle něj přitom, jak klíčová je komunikace vědců směrem k veřejnosti. Že je něco obecně známé ve vědecké komunitě, ještě vůbec nemusí znamenat, že se to dostane mezi lidi. Sami badatelé přitom na tomto poli nemusejí být úplně dobří – proto by měla společnost více investovat do lidí, kteří to zvládnou.