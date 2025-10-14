Podpora operačního systému Windows 10 oficiálně končí 14. října 2025. Společnost Microsoft ale nakonec uživatelům stále populárního systému nabídla prodloužení aktualizací a životnosti o rok. V Evropě je tato možnost bezplatná, je ale nutno o ni požádat. Vysvětlujeme kde a jak.
PŘEHLEDNĚ: Jak prodloužit končící podporu Windows 10?
V Česku běží asi 54,3 procenta počítačů stále na operačním systému Windows 10. Ten ale celosvětově přestal v polovině října dostávat aktualizace a bezpečnostní záplaty. To znamená, že se stane snadným cílem hackerů, kteří uživatele mohou připravit o data nebo peníze.
Lidé, kteří si svůj počítač nezabezpečí, tak mohou přijít o fotografie, dokumenty jako daňová přiznání nebo smlouvy uložené na disku. Hackeři se mohou dostat k jejich přihlašovacím údajům k internetovému bankovnictví, e-mailu či sociálním sítím. Jejich počítač také mohou zneužít k šíření škodlivého obsahu. Firmám pak mohou uniknout například databáze zákazníků, smlouvy, účetní dokumentace i citlivé údaje klientů nebo zaměstnanců. Mohou ztratit přístup k interním systémům a hrozí zneužití firemní identity k dalším podvodům.
Prodloužené aktualizace
Řešení jsou v podstatě dvě. Tím prvním je bezplatná aktualizace na operační systém Windows 11, jenže ta je možná jenom na počítačích, které splňují minimální hardwarové požadavky. Windows 11 kladou větší důraz na zabezpečení a u všech zařízení proto vyžadují přítomnost čipu, který se stará o celkovou bezpečnost a integritu systému. Má jej ale jen část zařízení s Windows 10, v těch starších většinou chybí. Jak poznat, jestli můžete váš počítač převést na novější systém? Výrobce přináší jednoduchý návod v češtině.
Kdo má starší, ale funkční počítač a nechce proto kupovat nový, může ještě rok dostávat podporu i nadále. Ve světě si za to uživatelé připlatí, v zemích Evropského hospodářského prostoru – tedy i v Česku – je tento proces zdarma. Ale není automatický.
Co je třeba udělat
Přihlásit se k další ochraně počítače je možné jenom s nejnovější verzí starého operačního systému. Ta se označuje jako 22H2. Verzi systému si můžete ověřit v nabídce Systém, kde je hned uvedená „Specifikace Windows“. Verze 22H2 by měla být už nainstalovaná, ale pokud není, zde jsou rady, jak postupovat.
Důležité je, že nadcházející rok budou aktualizace fungovat jenom na těch na strojích, kde jsou uživatelé přihlášeni účtem Microsoft. To spousta lidí nedělá, hlásí se jen jako takzvaný lokální uživatel. V takovém případě je nutné zaregistrovat se na stránkách společnosti. To je možné udělat na této stránce.
Pokud jsou na daném počítači obě tyto podmínky splněné, mělo by se v nabídce Windows Update (Klikněte na Start, pak Nastavení, poté Aktualizace a zabezpečení a následně Windows Update) objevit oznámení o programu ESU (Extended Security Updates – prodloužené bezpečnostní aktualizace). Kliknutím na něj se počítač registruje do evropského programu, který ručí za roční aktualizace zdarma.
Ověřit si, že je stroj opravdu chráněný, se dá právě v nabídce Windows Update. Pokud není, nebo se nějaká část popsaného procesu nedaří, je ideální poradit se s nějakým zkušenějším uživatelem nebo se obrátit přímo na podporu společnosti Microsoft.
Důležité
Současná nabídka představuje jenom krátkodobé řešení, uživatelé by ji měli brát jenom jako čas navíc, který by měli využít ke změně svého zařízení nebo operačního systému. Detailnější informace jsme přinesli ve starším článku: